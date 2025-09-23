“歯並び”が気になる、友達との別れ際に「お大事に」…私がついやっちゃう「仕事の癖」

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。9月18日（木）の放送では、会議テーマ「私の仕事あるある案件〜ついついやっちゃうこと〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆作業着を着ていると思って…

僕は普段から作業着を着ていることが多いです。作業着には左腕のところにペンを挿しておけるポケットが付いているので、メモを取るときやサインをするときは、左腕のポケットからペンを取り出します。

その癖で、作業着ではないスーツのときやプライベートで署名を求められると、ペンがあるわけないのに、つい左腕に手をやってしまって、絶妙に恥ずかしくなってしまいます（埼玉県 34歳 男性）

◆看護師の口癖

看護師をしている私は、友達とバイバイするときに、つい「お大事に～」と言ってしまいます。また、子どもが小さいとき、ベビーカーのことを絶対に車いすと言ってしまって恥ずかしかったです（東京都 40歳 女性）

◆“銀歯”を見つけて…

矯正歯科の受付で長く働く私の癖は、芸能人の歯並びや歯の白さを見てしまうことです。「この俳優さんの歯並びきれいだなぁ」「歯がギザギザしてとんがってる！」などと気になってしまいます。最近は、爆笑して大きく口を開いたときに銀歯が見えると、なぜかうれしくなってしまいます。この癖がもう染み付いてしまっているので、これからもチェックしていこうと思います（神奈川県 29歳 女性）

◆3歳の娘に…

専業主婦の私がよくやってしまうのは“立ってごはんを食べること”です。細々した仕事がたくさんあり、あっちに行ったり、こっちに行ったりしながら、隙間時間にご飯をパクパク……すると先日、3歳の娘に「ママ、お行儀が悪いね！」と言われてしまいました。確かに、そうだよなぁ（苦笑）（群馬県 42歳 女性）

