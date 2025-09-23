2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレ（28）が初の栄冠に輝いた。

デンベレは昨季、PSGとフランス代表で公式戦60試合に出場し、37得点15アシストを記録。PSGにおいて、トロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、クラブにとって長年の悲願となっていたチャンピオンズリーグ初制覇に貢献するなど、4冠達成の立役者となった。

個人としてもリーグ・アンで得点王となり、CLでは8ゴール6アシストを記録して大会MVPに選出されるなど、欧州を席巻したPSGの大黒柱として躍動。同じくバロンドールの有力候補に挙がっていたバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが2位となり、チームメイトでもあるポルトガル代表MFヴィティーニャが3位に。PSG勢では、モロッコ代表DFアクラフ・ハキミが6位、今夏にマンチェスター・シティへと活躍の場を移したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが9位、ポルトガル代表DFヌーノ・メンデスが10位に入った。

2025年のバロンドール最終順位は以下の通り。

◆2025年バロンドール順位

※カッコ内は（国籍／所属クラブ）

1位 FWウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

2位 FWラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

3位 MFヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

4位 FWモハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）

5位 FWハフィーニャ（ブラジル／バルセロナ）

6位 DFアクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）

7位 FWキリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）

8位 MFコール・パーマー（イングランド／チェルシー）

9位 GKジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

10位 DFヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

11位 MFペドリ（スペイン／バルセロナ）

12位 FWフヴィチャ・クヴァラツヘリア（ジョージア／パリ・サンジェルマン）

13位 FWハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）

14位 FWデジレ・ドゥエ（フランス／パリ・サンジェルマン）

15位 FWヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン／スポルティング→アーセナル）

16位 FWヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリード）

17位 FWロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド／バルセロナ）

18位 MFスコット・マクトミネイ（スコットランド／ナポリ）

19位 MFジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

20位 FWラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）

21位 FWセール・ギラシ（ギニア／ドルトムント）

22位 MFアレクシス・マック・アリスター（アルゼンチン／リヴァプール）

23位 MFジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリード）

24位 MFファビアン・ルイス（スペイン／パリ・サンジェルマン）

25位 DFデンゼル・ダンフリース（オランダ／インテル）

26位 FWアーリング・ハーランド（ノルウェー／マンチェスター・シティ）

27位 MFデクラン・ライス（イングランド／アーセナル）

28位 DFフィルジル・ファン・ダイク（オランダ／リヴァプール）

29位 MFフロリアン・ヴィルツ（ドイツ／レヴァークーゼン→リヴァプール）

30位 FWミカエル・オリーズ（フランス／バイエルン）

◆バロンドール歴代受賞者

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）

2025年 ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

2024年 ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）

2023年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）

2022年 カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリード）

2021年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン）

2020年 中止

2019年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2018年 ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリード）

2017年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2016年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2015年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2014年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2013年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）

2012年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2011年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2010年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2009年 リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）

2008年 クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／マンチェスター・U）

2007年 カカ（ブラジル／ミラン）

2006年 ファビオ・カンナヴァーロ（イタリア／ユヴェントス）

2005年 ロナウジーニョ（ブラジル／バルセロナ）

2004年 アンドリー・シェフチェンコ（ウクライナ／ミラン）

2003年 パヴェル・ネドヴェド（チェコ／ユヴェントス）

2002年 ロナウド（ブラジル／レアル・マドリード）

2001年 マイケル・オーウェン（イングランド／リヴァプール）

2000年 ルイス・フィーゴ（ポルトガル／レアル・マドリード）

1999年 リヴァウド（ブラジル／バルセロナ）

1998年 ジネディーヌ・ジダン（フランス／ユヴェントス）

1997年 ロナウド（ブラジル／インテル）

1996年 マティアス・ザマー（ドイツ／ドルトムント）

1995年 ジョージ・ウェア（リベリア／ミラン）

1994年 フリスト・ストイチコフ（ブルガリア／バルセロナ）

1993年 ロベルト・バッジョ（イタリア／ユヴェントス）

1992年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1991年 ジャン・ピエール・パパン（フランス／マルセイユ）

1990年 ローター・マテウス（ドイツ／インテル）

1989年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1988年 マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）

1987年 ルート・フリット（オランダ／ミラン）

1986年 イゴーリ・ベラノフ（ソ連／ディナモ・キエフ）

1985年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1984年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1983年 ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）

1982年 パオロ・ロッシ（イタリア／ユヴェントス）

1981年 カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）

1980年 カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）

1979年 ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）

1978年 ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）

1977年 アラン・シモンセン（デンマーク／ボルシアMG）

1976年 フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）

1975年 オレグ・ブロヒン（ソ連／ディナモ・モスクワ）

1974年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1973年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1972年 フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）

1971年 ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）

1970年 ゲルト・ミュラー（西ドイツ／バイエルン）

1969年 ジャンニ・リヴェラ（イタリア／ミラン）

1968年 ジョージ・ベスト（北アイルランド／マンチェスター・U－）

1967年 アルベルト・フローリアン（ハンガリー／フェレンツヴァーロシュ）

1966年 ボビー・チャールトン（イングランド／マンチェスター・U）

1965年 エウゼビオ（ポルトガル／ベンフィカ）

1964年 デニス・ロー（スコットランド／マンチェスター・U）

1963年 レフ・ヤシン（ソ連／ディナモ・モスクワ）

1962年 ヨゼフ・マソプスト（チェコスロバキア／ドゥクラ・プラハ）

1961年 オマール・シヴォリ（イタリア／ユヴェントス）

1960年 ルイス・スアレス（スペイン／バルセロナ）

1959年 アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）

1958年 レイモン・コパ（フランス／レアル・マドリード）

1957年 アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）

1956年 スタンリー・マシューズ（イングランド／ブラックプール）

※2010年度から2015年度まではFIFA年間最優秀選手とバロンドールが統合されて「FIFAバロンドール」。バロンドールは94年度まではヨーロッパ国籍対象。95年度から欧州クラブ所属選手が、2007年から全世界の選手が対象に。

【動画】バロンドール受賞後のスピーチで言葉を詰まらせるデンベレ