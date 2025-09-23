バロンドールを受賞したパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンベレ

　2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレ（28）が初の栄冠に輝いた。

　デンベレは昨季、PSGとフランス代表で公式戦60試合に出場し、37得点15アシストを記録。PSGにおいて、トロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、クラブにとって長年の悲願となっていたチャンピオンズリーグ初制覇に貢献するなど、4冠達成の立役者となった。

　個人としてもリーグ・アンで得点王となり、CLでは8ゴール6アシストを記録して大会MVPに選出されるなど、欧州を席巻したPSGの大黒柱として躍動。同じくバロンドールの有力候補に挙がっていたバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが2位となり、チームメイトでもあるポルトガル代表MFヴィティーニャが3位に。PSG勢では、モロッコ代表DFアクラフ・ハキミが6位、今夏にマンチェスター・シティへと活躍の場を移したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが9位、ポルトガル代表DFヌーノ・メンデスが10位に入った。

2025年のバロンドール最終順位は以下の通り。

◆2025年バロンドール順位

※カッコ内は（国籍／所属クラブ）
1位　FWウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）
2位　FWラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）
3位　MFヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
4位　FWモハメド・サラー（エジプト／リヴァプール）
5位　FWハフィーニャ（ブラジル／バルセロナ）
6位　DFアクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）
7位　FWキリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリード）
8位　MFコール・パーマー（イングランド／チェルシー）
9位　GKジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）
10位　DFヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
11位　MFペドリ（スペイン／バルセロナ）
12位　FWフヴィチャ・クヴァラツヘリア（ジョージア／パリ・サンジェルマン）
13位　FWハリー・ケイン（イングランド／バイエルン）
14位　FWデジレ・ドゥエ（フランス／パリ・サンジェルマン）
15位　FWヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン／スポルティング→アーセナル）
16位　FWヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル／レアル・マドリード）
17位　FWロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド／バルセロナ）
18位　MFスコット・マクトミネイ（スコットランド／ナポリ）
19位　MFジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）
20位　FWラウタロ・マルティネス（アルゼンチン／インテル）
21位　FWセール・ギラシ（ギニア／ドルトムント）
22位　MFアレクシス・マック・アリスター（アルゼンチン／リヴァプール）
23位　MFジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリード）
24位　MFファビアン・ルイス（スペイン／パリ・サンジェルマン）
25位　DFデンゼル・ダンフリース（オランダ／インテル）
26位　FWアーリング・ハーランド（ノルウェー／マンチェスター・シティ）
27位　MFデクラン・ライス（イングランド／アーセナル）
28位　DFフィルジル・ファン・ダイク（オランダ／リヴァプール）
29位　MFフロリアン・ヴィルツ（ドイツ／レヴァークーゼン→リヴァプール）
30位　FWミカエル・オリーズ（フランス／バイエルン）

◆バロンドール歴代受賞者

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）
2025年　ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）
2024年　ロドリ（スペイン／マンチェスター・シティ）
2023年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）
2022年　カリム・ベンゼマ（フランス／レアル・マドリード）
2021年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／パリ・サンジェルマン）
2020年　中止
2019年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2018年　ルカ・モドリッチ（クロアチア／レアル・マドリード）
2017年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2016年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2015年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2014年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2013年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／レアル・マドリード）
2012年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2011年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2010年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2009年　リオネル・メッシ（アルゼンチン／バルセロナ）
2008年　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル／マンチェスター・U）
2007年　カカ（ブラジル／ミラン）
2006年　ファビオ・カンナヴァーロ（イタリア／ユヴェントス）
2005年　ロナウジーニョ（ブラジル／バルセロナ）
2004年　アンドリー・シェフチェンコ（ウクライナ／ミラン）
2003年　パヴェル・ネドヴェド（チェコ／ユヴェントス）
2002年　ロナウド（ブラジル／レアル・マドリード）
2001年　マイケル・オーウェン（イングランド／リヴァプール）
2000年　ルイス・フィーゴ（ポルトガル／レアル・マドリード）
1999年　リヴァウド（ブラジル／バルセロナ）
1998年　ジネディーヌ・ジダン（フランス／ユヴェントス）
1997年　ロナウド（ブラジル／インテル）
1996年　マティアス・ザマー（ドイツ／ドルトムント）
1995年　ジョージ・ウェア（リベリア／ミラン）
1994年　フリスト・ストイチコフ（ブルガリア／バルセロナ）
1993年　ロベルト・バッジョ（イタリア／ユヴェントス）
1992年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1991年　ジャン・ピエール・パパン（フランス／マルセイユ）
1990年　ローター・マテウス（ドイツ／インテル）
1989年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1988年　マルコ・ファン・バステン（オランダ／ミラン）
1987年　ルート・フリット（オランダ／ミラン）
1986年　イゴーリ・ベラノフ（ソ連／ディナモ・キエフ）
1985年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1984年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1983年　ミシェル・プラティニ（フランス／ユヴェントス）
1982年　パオロ・ロッシ（イタリア／ユヴェントス）
1981年　カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）
1980年　カール・ハインツ・ルンメニゲ（西ドイツ／バイエルン）
1979年　ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）
1978年　ケヴィン・キーガン（イングランド／ハンブルガーSV）
1977年　アラン・シモンセン（デンマーク／ボルシアMG）
1976年　フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）
1975年　オレグ・ブロヒン（ソ連／ディナモ・モスクワ）
1974年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1973年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1972年　フランツ・ベッケンバウアー（西ドイツ／バイエルン）
1971年　ヨハン・クライフ（オランダ／アヤックス）
1970年　ゲルト・ミュラー（西ドイツ／バイエルン）
1969年　ジャンニ・リヴェラ（イタリア／ミラン）
1968年　ジョージ・ベスト（北アイルランド／マンチェスター・U－）
1967年　アルベルト・フローリアン（ハンガリー／フェレンツヴァーロシュ）
1966年　ボビー・チャールトン（イングランド／マンチェスター・U）
1965年　エウゼビオ（ポルトガル／ベンフィカ）
1964年　デニス・ロー（スコットランド／マンチェスター・U）
1963年　レフ・ヤシン（ソ連／ディナモ・モスクワ）
1962年　ヨゼフ・マソプスト（チェコスロバキア／ドゥクラ・プラハ）
1961年　オマール・シヴォリ（イタリア／ユヴェントス）
1960年　ルイス・スアレス（スペイン／バルセロナ）
1959年　アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）
1958年　レイモン・コパ（フランス／レアル・マドリード）
1957年　アルフレッド・ディ・ステファノ（スペイン／レアル・マドリード）
1956年　スタンリー・マシューズ（イングランド／ブラックプール）
※2010年度から2015年度まではFIFA年間最優秀選手とバロンドールが統合されて「FIFAバロンドール」。バロンドールは94年度まではヨーロッパ国籍対象。95年度から欧州クラブ所属選手が、2007年から全世界の選手が対象に。

【動画】バロンドール受賞後のスピーチで言葉を詰まらせるデンベレ