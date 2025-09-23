2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、21歳以下の最優秀選手に贈られるコパ・トロフィーの受賞者を発表。バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマル（18）が、史上初となる2年連続2度目の受賞を果たし、歴史に名を刻んだ。

ヤマルは昨季、バルサで公式戦55試合に出場し、18得点25アシストを記録。スーペル・コパ・デ・エスパーニャ（国内スーパーカップ）、ラ・リーガ（国内リーグ）、コパ・デル・レイ（国内カップ）の国内タイトル3冠に加え、スペイン代表の主力としても活躍し、UEFAネーションズリーグの準優勝にも貢献した。

コパ・トロフィーは、21歳以下の選手を対象とした“若手版のバロンドール”として2018年に新設。初年度はフランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）、翌年はオランダ代表DFマタイス・デ・リフト（当時バイエルン）が受賞。2020年は新型コロナウイルスの影響で中止となり、2021年はバルセロナのスペイン代表MFペドリ、2022年に同MFガビが、2023年はレアル・マドリードのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが栄冠に輝き、昨年は当時17歳のヤマルが受賞していた。

バルセロナの下部組織で現在17歳のヤマルは、2023年4月に「15歳9カ月16日」でトップチームデビューを果たし、クラブ記録を更新すると、その後も数々の最年少記録を更新。同年にはスペイン代表に史上最年少で招集され、最年少デビューを飾ると共に最年少得点も記録するなど、様々な最年少記録を塗り替え続けている。

なお、2025年のコパ・トロフィー最終順位は以下の通り。

2025年コパ・トロフィー順位

※カッコ内は（国籍／所属クラブ）

1位 FWラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2位 FWデジレ・ドゥエ（フランス／パリ・サンジェルマン）

3位 MFジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

4位 FWエステヴァン（ブラジル／パルメイラス→チェルシー）

5位 FWケナン・ユルディズ（トルコ／ユヴェントス）

6位 DFディーン・ハウセン（スペイン／ポーンマス→レアル・マドリード）

7位 DFパウ・クバルシ（スペイン／バルセロナ）

8位 MFロドリゴ・モラ（ポルトガル／ポルト）

9位 MFアイユーブ・ブアディ（フランス／リール）

9位 MFマイルズ・ルイス・スケリー（イングランド／アーセナル）

【動画】ラミン・ヤマルの受賞スピーチ