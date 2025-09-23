悪天候の影響により順延となっていたリーグ・アン第5節が22日に行われ、マルセイユとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。

フランスを代表する両クラブによるダービーマッチ“ル・クラスィク”をホームで迎えるマルセイユは、開幕からの4試合を2勝2敗で終えるなど、苦しい序盤戦に。難敵PSGとの一戦に向け、ロベルト・デ・ゼルビ監督は3バックの布陣を採用した。

一方、バロンドール授賞式が同時間帯に行われることでも注目を集めたPSGは、FWウスマン・デンベレ、FWデジレ・ドゥエ、FWブラッドリー・バルコラ、MFジョアン・ネヴェスといった攻撃陣が負傷離脱中。ルイス・エンリケ監督も3バックを採用し、最前線にFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアとFWゴンサロ・ラモスを並べた。

試合は立ち上がりの5分に動く。キックオフ直後から強度の高さを見せたマルセイユがセットプレーの流れから攻撃を続けると、ボックス右に侵入したメイソン・グリーンウッドが左足でシュート。対峙したDFの足に当たって高く上がったボールをゴール前にいたナイフ・アゲルドが頭で押し込み、ホームチームが先手を奪った。

その後はPSGがポジションを入れ替えながらボールを保持するものの、マンツーマン気味で対応するマルセイユが隙を見せず、素早いトラジションで応戦。25分にはカウンターからアミーヌ・グイリのシュートがクロスバーを叩くなど、好機の数ではマルセイユに軍配が上がる前半となった。

迎えた後半は1点を追うパリ・サンジェルマンが押し込む展開に。それでもマルセイユの“守護神”GKヘロニモ・ルジの牙城を崩すことができず、時間が経過。終盤にはマルセイユがカウンターから試合を決めるチャンスもあったが、お互いにネットを揺らすことはできないまま試合は終了となり、ホームのマルセイユが1－0で勝利した。対するPSGは猛攻も実らず今季初黒星を喫する結果となっている。

【スコア】

マルセイユ 1ー0 パリ・サンジェルマン

【得点者】

1ー0 5分 ナイフ・アゲルド（マルセイユ）

【動画】勝敗を決したナイフ・アゲルドのゴール！