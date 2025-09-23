TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』が、2026年に放送されることが決定。黄玲琳役を石見舞菜香、朱慧月役を川井田夏海が担当することが決定し、ティザービジュアル第2弾と玲琳・慧月のキャラクターボイスを使用した解禁映像が公開された。

聡明で美しく誰からも愛されていて、『殿下の胡蝶(こちょう)』と呼ばれている黄玲琳と、劣等感が強く、卑劣な言動から悪女と呼ばれ皆から嫌われている朱慧月。そんな正反対の少女二人が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇が開幕する。

●『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』ティザービジュアル第2弾解禁映像

◎黄玲琳役：石見舞菜香のコメント

『ふつつかな悪女ではございますが』にて、黄玲琳を演じさせていただきます。石見舞菜香です。

原作を読み始めたらもう止まらず…！面白い…！と惹き込まれてしまいました。

『隣の芝生は青い』と感じてしまうことは誰にでもあると思いますが、本当は持っていたものに気づかせていただいたり、本当に沢山のことを学ばせていただきました。

玲琳は身体が弱く守りたくなる雰囲気を纏っていますが、中身はなかなかガッツのある強い女性です。

入れ替わり劇ということで、アフレコは本当に難しかったです笑

アニメでどのようになっているのか私も楽しみです✨

ぜひ楽しみにしていただきたいです！

◎朱慧月役：川井田夏海のコメント

朱慧月の声を担当します、川井田夏海です。

今作に初めて触れた時、玲琳の強さに涙し、慧月の弱さに愛しさを抱きました。

心惹かれたキャラクターをどちらも演じられるなんて！幸せです！

今までに経験したことのない難役に苦戦する瞬間もありますが、玲琳の声を担当される石見さんと手を取り合い共に壁をよじ登るように、精一杯の力と愛を込めて挑ませていただいております。

放送まで楽しみにお待ちください！

TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』は2026年の放送予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会