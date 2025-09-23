バルセロナは22日、スペイン代表MFフェルミン・ロペスの3週間離脱と同MFガビが手術を受けることを報告した。

ラ・リーガ第5節が21日に行われ、バルセロナはヘタフェと対戦。13分と34分にスペイン代表FWフェラン・トーレスがゴールを決めると、後半にはスペイン代表MFダニ・オルモが追加点を奪い、ホームで3－0の快勝を収めた。

この試合で60分から途中出場を果たしたフェルミン・ロペスだが、試合終盤に負傷。クラブは「左足の腸腰筋にケガを負い、3週間の離脱を強いられることになった」と発表した。

また、第3節ラージョ・バジェカーノ戦以降、戦列を離れていたガビは右ヒザにメスを入れることを決意した模様。バルセロナは「右ヒザ内側半月板の損傷の保存治療を終了させ、関節鏡検査を受けることなった」と報告。スペイン『アス』によると、保存療法を3週間続けたものの回復が順調に進まず、ハンジ・フリック監督がメディカル部門に早期解決を求めたとされている。

なお、クラブは手術後に改めてリリースを発表する予定だが、『アス』は右ヒザの内側半月板の切除手術では5週間から6週間の離脱が見込まれると報道。復帰時期は11月上旬になる可能性が高いと予想した。