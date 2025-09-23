フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のドラマ『エリカ』(全6話)が、地上波で30日から放送される(毎週火曜24:45～ ※関東ローカル)。

このドラマは、2014年に発売された楠本哲氏原作の伝説のサイコホラーコミックス『エリカ』(少年画報社)を実写した作品。原作コミックスは発売から11年経った今も、ショッキングな展開と異常なまでの執着心が描かれる狂気性が、ホラー好きの間で話題となっている。原作の楠本哲氏は現在、毎月第3月曜日発売の『ヤングキングBULL』で『外道外伝』([漫画]楠本哲[監修]渡邊ダイスケ)を連載中だ。

本作は、主演・茅島みずき演じる徐々に見えてくるエリカの歪んだ本性と、壊れていく臨時教員・青嶋(渡辺大知)の人生を描いている。第1話では、臨時教員として担任を任されることになった青嶋が、クラスになじめていないエリカの問題を解決することができれば、本採用もあると教頭から告げられる。まだ本当のエリカの姿を知る由もない青嶋は、恋人の綾(岡本玲)のためにも本採用を意気込む。そして、エリカに頼まれるがまま、軽はずみに伝えた「守る」という言葉が引き金になり、人生を狂わせていくのだった…。

