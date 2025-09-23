元プロ野球選手で野球解説者の野村弘樹氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。高校時代に天才だと思った選手を明かした。
桑田真澄のピッチングに衝撃
「高校時代、天才だと思った選手」という質問に対し、野村氏は「やっぱり天才の話でいうと、桑田真澄さんですよ」と、PL学園の先輩である桑田真澄氏の名前を挙げる。
そして、「雨が降った日は、1年生は室内で腹筋・背筋をやるんですよ。桑田さんがピッチングをしてるのをチラ見するんですけど、その時に衝撃が走ったのは、キャッチャーミットがまず動かない。ここ(構えたところ)に大体来るんですよ。糸を引くように」というエピソードを披露。
さらに、野村氏は「それも、(ボールがホップするから)キャッチャーミットが下を向いているように見える」と続け、「俺、すごいところに来たな……と思いましたもん。ヤバいと思いました。『これがピッチャーだ』って」と、しみじみと振り返っていた。
