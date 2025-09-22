9月26日に最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じた今田美桜にインタビュー。夫・嵩の母・登美子を演じた松嶋菜々子との共演の感想を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

松嶋演じる登美子は、幼い嵩を置いて家を出て再婚し、離縁して戻ってくると嵩の進路に口を出し、嵩の結婚後も漫画家という職業を否定するなど、嵩を悲しませたり、振り回してきた。視聴者からも「毒親」という声が上がっていたが、嵩の出征時には母としての思いがあふれ、2人の結婚後は、涙ながらに本音を吐露したり、のぶに助言をするなど、優しさを感じる場面も描かれている。

今田は、嵩と結婚後、「のぶにとってもお母さんという関係になった」とした上で、のぶと登美子の考え方の違いに言及した。

「のぶは嵩さんに漫画を頑張ってほしい、裕福な暮らしよりも、自分が好きなものを描いている嵩さんでいてほしいという願いがずっとあって。登美子さんは、女性は家庭に入って、男性は家庭を守るために働いてお金を稼ぐという考え方で、当時は登美子さんの考え方が普通だったと思いますし、同じ女性として理解できる部分もありますが、お父ちゃん(加瀬亮演じる結太郎)の言葉『女子も大志を抱きや』があるから、自分も夢を追いかけながら嵩さんを応援したいというのがあったと思います」

そして、考え方の違いはありながらも、「きっとどこかで尊敬し合っていたんだろうなと思います」と語る今田。

「そうでなかったら、もっと聞く耳を持たなかったり、自ら(登美子のところへ)行かなかったりすると思うので。のぶは登美子さんのバイタリティの強さをすごく尊敬していたし、登美子さんの気持ちも全くわからないわけではなかったんだろうなと思うし、登美子さんも嵩さんが徐々に成功していったことで応援してくださるようになって。口ではいろいろ言いますが、本当に嵩さんのことを思っているのはのぶと一緒なので、アプローチの仕方は違いますが似た者同士だなと思いました」

また、嵩と千尋(中沢元紀)が殴り合いの喧嘩になり、のぶが嵩の頬をビンタしたシーンでいい音が鳴り、松嶋から「いい音が鳴ったね」と声をかけられたことが印象に残っていると言い、「ちょっとうれしくなりました」と笑った。

そして、登美子というキャラクターについて、今田自身は「大好き」だと言い、「のぶとしてはキツくなる瞬間もありましたが、すごくかっこよくて。登場の仕方とか、あれは松嶋さんにしかできないと思います」とリスペクト。突然、登美子が現れる場面もあったが、「何で知っているんだろうと(笑)。あの華やかなお姿など、女性としてはすごく魅力的な部分だと思うので私は大好きです」と話していた。

