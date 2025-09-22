大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、クレイトン・カーショー投手が今季限りでの現役引退を発表した。10月のポストシーズンはキャリア最後の戦いとなるが、デーブ・ロバーツ監督は重要な役割を与える意向のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

カーショーは日本時間22日時点で、21登板、10勝2敗、防御率3.55といった数字を残している。先発ローテーションの一角として一定の数字を残していることも、引退が惜しまれる要因の一つとなっている。

同メディアは「3試合制のワイルドカードシリーズに臨む場合、先発は山本、大谷、ブレイク・スネル投手の順になると思わる。その次に先発するのはタイラー・グラスノー投手だろう。では、カーショーはどうなるのか？ロバーツ監督はポストシーズンのロースターにおいて、『カーショーには役割があり、ポジションがある』と述べた」と言及。

続けて、「短いシリーズという独特の条件を考えると、先発やロングリリーフの層よりも、ハイレバレッジ投手の必要性の方がより高い。理論上は、カーショーは速球派右腕の間に挟まれながら、左腕として1～2イニングを投げ分ける適任者になり得る。彼の経験値は本物であり、マウンドに立つたびに発揮するリーダーシップと闘争心もまた本物だ。今後の起用方法は非常に興味深い」と記している。

【関連記事】

【了】