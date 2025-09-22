大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ西地区優勝に向けて順調にシーズンを進めているが、全てが順風満帆というわけではない。期待に応えられない選手も見られており、米メディア『ドジャース・ウェイ』のヘンリー・プラテッラ記者は、来季にチームを去る可能性がある3選手を取り上げている。

構想外となる可能性がある選手では、ダルトン・ラッシング捕手、ベン・カスパリウス投手、佐々木朗希投手が挙げられている。その中でも佐々木は今季34回1/3を投げて防御率4.72を記録し、右肩の故障で5月中旬以降登板していない。

仮に今季復帰しても、ドジャースの先発陣が全員健康な現状では、佐々木はリリーフとしての登板が予想される。多忙なフロントが看板補強としていただけに、球団が期待していた姿とは程遠い。

厳しい立場に置かれた佐々木について、プラテッラ氏は「ドジャースが彼を獲得してからわずか1年で放出するのは苦渋の選択だが、球団の将来にとって最善策かもしれない。仮に残留したとしても、ローテーションに組み込める存在ではないことを示してしまった。彼がいなくても先発投手陣は問題なく機能している」と言及した。

