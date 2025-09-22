アーセナルに所属するイングランド代表FWノニ・マドゥエケはヒザの負傷により、検査を受けているようだ。22日、イギリス『スカイスポーツ』が報じている。

今夏の移籍市場でチェルシーから移籍金5200万ポンド（約103億円）アーセナルに加入したマドゥエケは、ここまで公式戦6試合に出場。ゴールやアシストこそ記録していないものの、持ち前のスピードとドリブルを生かし、右サイドで存在感を放っている。

21日に行われた第5節マンチェスター・シティ戦で先発出場を果たしたマドゥエケだが、ハーフタイムにイングランド代表FWブカヨ・サカと交代。この交代は負傷が原因だったことが明らかになっており、アルテタ監督は試合後「序盤に問題を抱え、試合を続行できるほどの状態ではなかった」と語っていた。

そして『スカイスポーツ』は、「マドゥエケはマンチェスター・シティと1－1に終わった試合でヒザを負傷し、現在は検査を受けている」と報道。アーセナルは24日にカラバオカップ3回戦ポート・ヴェイル戦を控えており、23日に予定されている前日会見でミケル・アルテタ監督がマドゥエケの状態について報告すると見込まれている。

また、イギリス人ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏は「一時的に離脱するが、噂される前十字じん帯損傷ではない」と伝え、イギリス『ガーディアン』も「クラブ内では早期復帰を期待することが上がっている」と報じており、長期の離脱にはならないようだ。

【動画】アーセナルが終盤のゴールでドローに持ち込む



