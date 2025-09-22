チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督がマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷交代したイングランド代表MFコール・パーマーの状態について言及した。22日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。

プレミアリーグ第5節が20日に行われ、チェルシーは敵地でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。GKロベルト・サンチェスが開始5分で退場すると、前半終了までに2失点。前半アディショナルタイムにはカゼミーロが退場し、数的同数となったものの、反撃は及ばず、1－2で敗戦を喫した。

この試合に先発出場したパーマーは、そけい部の負傷により21分で交代。第2節と第3節も同箇所の負傷により欠場しており、コンディション面で不安を抱えている。マレスカ監督は、「100パーセントの状態ではなかった。しかし、彼はあのようなビッグマッチでチームメイトを助けたいと望んでいた。今後は状況を見守り、どうしていくか決めたいと思う」と説明した。

復帰時期についての明言は避け、「メディカルスタッフから手術の話は出ていない。数週間以内に手術になるかどうかは分からないが、正直なところ、そうはならないと思う」とコメント。慎重にケガの状態をチェックしていく方針のようだ。

また、マレスカ監督は23日に控えるカラバオカップ3回戦リンカーン・シティ戦に向けて、負傷離脱中のDFブノワ・バディアシルとMFロメオ・ラヴィアについても言及。「2人が昨日のトレーニングに参加したことは良い知らせだ」としながらも、「まだ復帰はできない」と現状を伝えている。

【動画】マンU vs チェルシー



