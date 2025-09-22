乃木坂46賀喜遥香“秋の学校行事”について言及「楽しい思い出を作ってくれたらいいな！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月18日（木）の放送では、秋の学校行事について語りました。

◆夢が叶うかもしれない！

賀喜：生徒の皆さん体調はいかがですか？ 2学期になって体も慣れてきたかな？ 学校によっては、文化祭とか体育祭に向けて準備をしたりするんですかね？ ちなみに、私の学校は5月、6月に体育祭をやって、2学期に入ってすぐくらいに文化祭や合唱祭をやっていました。だから、今は準備や練習に追われていたりするのかな？ でも、こういう学校の行事の思い出って、今でも私は思い出せるから、楽しい思い出を作ってくれたらいいなって思います！

そんな私の9月は、もしかしたら「ちいかわパーク」に行けているかも（笑）!? 詳しいことは、またの機会にお話できたらと思いますけど、もしかしたら「ちいかわパークに行く」という夢が叶うかもしれない！ ちいかわが草むしりをしている「ぬいぐるみカチューシャ」がどうしても欲しくて（笑）！ それを買いに行っているかもしれない。「真夏の全国ツアー2025」も終わって、今はゆっくり過ごしています。

