15名以上の女子プロゴルファーがツアーで使用！高初速＆強弾道を実現した“最新シャフト”とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月20日（土）の放送は、9月4日（木）に発売されたシャフトブランド・フジクラの「SPEEDER NX GOLD（スピーダーNXゴールド）」を紹介しました。

佐原：少しずつですが、秋の気配を感じられるようになりました。ゴルファーにとっては楽しみの季節ですね。そこで今回は、9月4日（木）に発売されたフジクラシャフトを紹介します。

◆「SPEEDER NX」の最新モデルが登場！

女子ツアーで高いシェアを誇り、定番シリーズとして知られる「SPEEDER NX」。現在までに、特性が違う「BLUE」「GREEN」「BLACK」「VIOLET」の4色がリリースされています。そして、今月4日に5番目のモデルとして「SPEEDER NX GOLD」が登場しました。こちらは、シリーズ史上「“最”高初速＆“最”強弾道」というフレーズが示す通り、従来モデルからさらに磨き上げられた力強さと安定感が際立っています。

フジクラ独自の新テクノロジー「DHX」を搭載し、45度以外のバイアス層を加えることでヘッドスピードアップを実現。同じく、フジクラのテクノロジー「VTC」もアップデートされ、先端から中間部のねじれを抑えることで安定感を向上させています。さらに、手元の剛性を下げることでタメを作りやすくする構造となっており、高初速と強弾道を手にできるモデルへと仕上がっています。

発売前から女子プロ達の関心も高く、早くも15名以上の選手が「スピーダーNXゴールド」を手にツアーに出場しており、すでに優勝者も出ています。「切り返しで自然に力みが抜ける」「意外なほど球が強く前に出る」など、実戦での評価も上々です。

開発担当者が「どなたでも打ちやすく、振り抜きやすいシャフトに仕上がりました」と語る通り、幅広いゴルファーが、性能を引き出せるモデルとなっています。タメの作りづらさにお困りの方や従来のしなり系シャフトにピンと来なかった方にも強力な選択肢となり得るでしょう。なお「SPEEDER NX GOLD」は、全国のフジクラゴルフクラブ相談室をはじめとする各店で試打が可能です。詳しくはWebサイトをご確認ください。

