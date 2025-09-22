○ ヤクルト 3 － 2 阪神 ●

＜24回戦・神宮＞

ヤクルトの中村悠平捕手が22日の阪神戦後、先発・青柳晃洋の投球について言及した。

青柳は移籍後初登板となった9月15日の広島戦は、4回・86球を投げ、4被安打、8与四死球、4失点と苦しい投球となったが、この日の古巣・阪神戦では5回・83球を投げ4被安打、4奪三振、3与四死球、2失点とゲームを作った。

青柳とバッテリーを組んだ中村は「NPBでたくさんやってきているし、彼は力があると思うので、そこを尊重しながらリードしました」と振り返り、「前回登板から修正してくれるところはさすがですよね。その能力はある」と評価した。

2回に佐藤輝明に一発を浴びた場面について中村は「もちろん抑えられれば良かったんですけど、打たれてしまったことは仕方ない」と話し、「その中でも最少失点で1点、1点という感じで切り抜けられたので、こうして逆転できたと思います。打たれた後にしっかり抑えることができたので良かったと思います」と振り返った。

チームは0－2の5回に同点に追いつくと、8回にオスナに一発が飛び出し勝ち越し。このリードを9回守護神・星知弥が守り切った。

（取材＝ニッポン放送アナウンサー・大泉健斗）