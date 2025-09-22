BE:FIRSTが6人体制で初の雑誌表紙に、BMSG5周年特集とあわせて全50ページ完全保存版【Rolling Stone Japan vol.32】

9月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.32（2025年11月号）」に、BE:FIRSTが表紙＋22ページのカバーストーリーで登場。6人体制となり、初めて雑誌表紙を飾る今号。ベストアルバム『BE:ST』を起点に、これまで積み重ねてきた4年間の軌跡と、未来へと続く ”Emotion Changes Everything” の物語を語り尽くした。世界を巡った初のワールドツアーで得たグローバルな視点、不安をも希望に変えていく彼らの揺るぎないエモーション——6人が紡ぐ新しい表現を、完全撮り下ろしのビジュアルとともに凝縮した特集が完成した。

【画像を見る】BE:FIRST表紙の最新号

さらに、28ページにわたるBMSG設立5周年特集も掲載。代表のSKY-HIとNovel Coreによる濃密対談、Aile The Shota×REIKOのスペシャルインタビューをはじめ、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、そして新に誕生した「STARGLOW」のRUI・TAIKI・KANONからのメッセージも収録。2021年から彼らを追い続けてきたRolling Stone Japanだからこそ描ける、BMSGの現在地と未来図に迫った。

「Rolling Stone Japan vol.32」より

音楽と人生の狭間で心を震わせる彼らの”今”を、この一冊で体感してほしい。

音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.32（2025年11月号）」は9月25日（木）発売。全国の書店、CDショップ、オンライン書店にて予約受付中。

発行：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売：株式会社CEメディアハウス

価格：1320円（税込）