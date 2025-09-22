赤面は“生命力”の証拠？ 茂木健一郎「顔が赤くなるのは悪いことじゃない」悩める20代女性に伝える“赤面”のポジティブな意味とは？

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。

＜リスナーからの質問＞

私は20代の会社員です。昔から恥ずかしくなったり、人前に立つと顔が赤くなってしまいます。また過去の失敗を思い出すだけでも赤面してしまいます。これは脳のどういった働きなのでしょうか？

「赤面」は悪いことではなく、脳の正常な働きだと聞いたこともあります。

＜茂木の回答＞

はい。まず、ほっぺがポッとなるのは悪いことではないと思います。大前提として、「顔が赤くなっている」「ドキドキする」「人に見られて恥ずかしい」と思うかもしれませんが、他人はそこまで悪いことだと思わないケースが多いのです。むしろ、「心がきれいな素直な人だ」と好感を持って見る人も多いでしょう。

他人からどう見られているかという、まさに「社会脳」（※他者との関係性を調整し、自分が社会的な存在として振る舞うことを可能にする脳の機能や、それに関わる脳のネットワーク全体を指す言葉）と呼ばれる回路が関係しています。

前頭葉にある「ミラーニューロン」（※他者の行動を観察しているときと、その行動を自身が実行しているときの、両方で活性化する神経細胞のこと）という神経細胞の回路が、他人と自分を鏡のように映し出します。自分が赤面しているのを他人が見ていると感じると、その鏡に映った自分に恥ずかしくなってしまうのです。ですが、先ほど申し上げたように、必ずしも否定的な評価ではないことが多いのです。

顔が赤くなる仕組みは、交感神経と副交感神経のうち、交感神経が活発になった状態です。緊張して心臓がドキドキし、血管が開いて血圧も上がります。これは「今が大事なときだ」と体が準備している状態です。

この赤面は、例えば俳優が本番で演技をするときや、アスリートが100メートル走をする前など、生き物として潜在能力を発揮するサインでもあります。血行が良くなることで、最高のパフォーマンスを発揮できるようになるのです。ですから、赤面するということは、生き物としての機能が高いということでもあります。

「顔が赤くなって、見られたら恥ずかしい」と思うかもしれませんが、生き物として非常に元気な状態なのです。大切なのは、「赤くなってもいいじゃないか」と自分を受け入れることです。

顔が赤くなる反応そのものよりも、そのことによって自分が動揺したり、「他人にこう思われているのでは」と不安になったりする「社会脳」や「ミラーニューロン」の働きの方が問題となる場合が多いのです。

自分自身が赤面したことを受け入れるのは、前頭葉の働きです。前頭葉がそれをどう解釈するかによって気持ちが変わります。ぜひ赤面したことを受け止めて、「生き物としては機能が高いことなんだ」と思っていただきたいと思います。

また、過去の失敗を思い出しただけで赤面してしまうということですが、これは逆に、普段から過去のことを思い出しておくといいかもしれません。人間は不意打ちされると動揺しやすいものです。ですから、気になる過去の出来事を避けるのではなく、自分の中で「あれはこういうことだったんだ」「自分の人生にとってはこういう意味があったんだ」と整理しておくと、いざというときに赤面せずに済むでしょう。

とにかく、ほっぺがポッとすることは、生き物としての機能が高い証拠です。自分の生命力を一生懸命活かそうとしているサインだと思って、そうした自分を受け入れてみてください。

