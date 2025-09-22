Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で…」さいたまスーパーアリーナでMCに！
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月15日（月・祝）放送回では、メンバーの活動についてのトークが繰り広げられました。


Mrs. GREEN APPLE若井滉斗



若井：（僕がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント）「M:ZINE LIVE」！（9月9日に）さいたまスーパーアリーナで開催しました！

🎵 #MZINELIVE エンジンライブ📕

無事終演しました👏✨

ご来場いただいた皆様、
CSで生中継をご覧いただいた皆様、
ありがとうございました🙇‍♀️

初の番組イベントでしたが、
いかがでしたでしょうか？
感想は #MZINELIVE をつけて
投稿してください☺️

今後ともM:ZINEを
よろしくお願いいたします💖… pic.twitter.com/ngsmYRib49

— M:ZINE【エンジン】 （@MZINE_tvasahi） September 9, 2025

大森：若井さんがMCですか？

若井：そうです！

大森：すごい！ さいたまスーパーアリーナでおこなわれるライブのMCをされるなんて、すごいですよ！

若井：いつも番組をスタジオで撮っていますけど、スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で！

大森：すごいなあ！ もうそんなになったか～「M:ZINE」！

藤澤：ね！ 出演者さんも……

大森・若井：豪華で!!（出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE） 松陰寺太勇（ぺこぱ） 、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ）

若井：本当だよね！

大森：よかったね！ さあ、そして……

若井：SM ENTERTAINMENTの30周年記念特番（SM ENTERTAINMENT 大集結SP M：ZINE特別編）の放送（9月6日、13日）もありました！

🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン特別編📕
SM ENTERTAINMENT大集結SP

2週にわたってお届けしたM:ZINE特別編、
お楽しみいただけたでしょうか？✨
見逃し配信はこちらから📡 ˎˊ˗

🔗#TVerhttps://t.co/lvu9VObKjL

🔗#TELASAhttps://t.co/ULx5W5xZhM#SM_MZINE #MZINE

— M:ZINE【エンジン】 （@MZINE_tvasahi） September 13, 2025

大森：りょうちゃん（藤澤）が出演している映画「ベートーヴェン捏造」も公開（9月12日）されましたね！



藤澤：はい！

大森：ショパン！

若井：ショパン役ですよ！

大森：どうですか！

藤澤：藤澤が頑張って演技にトライしているのを、ぜひ観ていただければと思います！

若井：観たいね、早く！

大森：観たい！

♬┋シンドラーの売り込みを
　　　　不審に思うショパン
　　┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

シンドラーの名刺には
「ベートーヴェンの友人」という肩書が✒

『#ベートーヴェン捏造 』上映中🎬 pic.twitter.com/zLGoqw4ZKQ

— 映画『ベートーヴェン捏造』公式 （@beethoven_movie） September 15, 2025

若井：あとは、Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」の完全版が、TVer、WOWOWで配信スタートしました！

この後、20:00よりMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』を
TVerとWOWOWで放送・配信いたします✨

多彩なアーティストと
「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として
立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』… pic.twitter.com/grjAlopJos

— Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 （@MGA__CEREMONY） September 14, 2025

大森：来年の6月もありますからね！（Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026 @神奈川・Kアリーナ横浜にて2026年6月10日（水）、6月11日（木）の2DAYS開催）楽しみですね！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



