Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で…」さいたまスーパーアリーナでMCに！

9月15日（月・祝）放送回では、メンバーの活動についてのトークが繰り広げられました。
若井：（僕がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント）「M:ZINE LIVE」！（9月9日に）さいたまスーパーアリーナで開催しました！
🎵 #MZINELIVE エンジンライブ📕
無事終演しました👏✨
ご来場いただいた皆様、
CSで生中継をご覧いただいた皆様、
ありがとうございました🙇♀️
初の番組イベントでしたが、
いかがでしたでしょうか？
感想は #MZINELIVE をつけて
投稿してください☺️
今後ともM:ZINEを
よろしくお願いいたします💖… pic.twitter.com/ngsmYRib49
大森：若井さんがMCですか？
若井：そうです！
大森：すごい！ さいたまスーパーアリーナでおこなわれるライブのMCをされるなんて、すごいですよ！
若井：いつも番組をスタジオで撮っていますけど、スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で！
大森：すごいなあ！ もうそんなになったか～「M:ZINE」！
藤澤：ね！ 出演者さんも……
大森・若井：豪華で!!（出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE） 松陰寺太勇（ぺこぱ） 、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ）
若井：本当だよね！
大森：よかったね！ さあ、そして……
若井：SM ENTERTAINMENTの30周年記念特番（SM ENTERTAINMENT 大集結SP M：ZINE特別編）の放送（9月6日、13日）もありました！
🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン特別編📕
SM ENTERTAINMENT大集結SP
2週にわたってお届けしたM:ZINE特別編、
お楽しみいただけたでしょうか？✨
見逃し配信はこちらから📡 ˎˊ˗
🔗#TVerhttps://t.co/lvu9VObKjL
🔗#TELASAhttps://t.co/ULx5W5xZhM#SM_MZINE #MZINE
大森：りょうちゃん（藤澤）が出演している映画「ベートーヴェン捏造」も公開（9月12日）されましたね！
藤澤：はい！
大森：ショパン！
若井：ショパン役ですよ！
大森：どうですか！
藤澤：藤澤が頑張って演技にトライしているのを、ぜひ観ていただければと思います！
若井：観たいね、早く！
大森：観たい！
♬┋シンドラーの売り込みを
不審に思うショパン
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
シンドラーの名刺には
「ベートーヴェンの友人」という肩書が✒
『#ベートーヴェン捏造 』上映中🎬 pic.twitter.com/zLGoqw4ZKQ
若井：あとは、Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」の完全版が、TVer、WOWOWで配信スタートしました！
この後、20:00よりMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』を
TVerとWOWOWで放送・配信いたします✨
多彩なアーティストと
「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として
立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』… pic.twitter.com/grjAlopJos
大森：来年の6月もありますからね！（Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026 @神奈川・Kアリーナ横浜にて2026年6月10日（水）、6月11日（木）の2DAYS開催）楽しみですね！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info