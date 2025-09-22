◆金運を引き寄せるには、顔のまわりに「光のあるもの」を取り入れる？

金運を呼び寄せたいなら、「光」と「動き」を取り入れることが大切だと『1分で見抜け!顔やしぐさでわかる本当の性格』（明日香出版社）を上梓した、顔の専門家である観相家の池袋絵意知（いけぶくろ えいち）さんはいいます。さらに、「お金持ち風を装う」ことで、金運も上がるのだとか。金運アップの装いについて伺いました。

――お金を引き寄せる「装い」を教えてください。

池袋絵意知さん：金運を引き寄せるには、顔のまわりに「光のあるもの」「動くもの」「曲線のアイテム」の3つを取り入れることがポイントです。

顔周りに光るアクセサリーをつけたり、スカーフをふんわりと巻くのもおススメです。ピアスやネックレスは、丸くてキラキラと光る素材で揺れるタイプが◎。小物やアクセサリーの色は、シルバーよりもゴールドが良いです。

髪は、色ツヤが良いことが大事です。パサついて清潔感のない髪型は金運を逃します。前髪は上げて、おでこを出した方が、運気がアップ。良い運気は、眉間から入ってくるので、できるだけ眉間を隠さないようにしましょう。ビシッとしたまとめ髪より、ふわりと動きのある髪型がおススメです。特に、男性は動くものを目で追う習性があるので、女性なら「モテ」にも繋がります。

◆金運アップのメイクの秘訣は？

――最近は、男性でもメイクをする人が増えてきました。金運アップのメイクの秘訣は？

池袋さん：メイクをする時は、「曲線」と「ツヤ・光沢」が大事。開運のポイントは、色ツヤが良いことなので、ファンデーション選びも、マットよりツヤや輝きのあるものを意識しましょう。

全体的に丸みのあるふっくら感じを目指しましょう。頬は丸く立体感を出し、光を集める。逆に、顔に影を作るシェーディングは鋭角な印象になってしまうので避けましょう。入れるとしたら極力控えめに。眉間は広さをもたせ、ハイライトでツヤと輝きをもたせることも忘れずに。唇には、リップでツヤをだし、口紅を塗る時は、やや口角を上げ気味にしましょう。

男性でも眉毛を整える方は多いと思います。細すぎる、薄い、途中で途切れている眉毛はNG。散財しがちになります。金運が良いのは、やや太めの平行眉で、眉尻に向かってゆるやかな曲線を描いて下がっているのが◎。最悪なのが、カマのような鋭角な眉です。眉を鋭角眉にメイクする人は、気持ちもとげとげしくなります。決まって運が悪くなり、人もお金も逃げていきます。

身なりは、「上品なお金持ち風」を装うこと。別の記事でもお伝えしましたが、見た目が心を作り、行動につながります。例えば、上質なテーラードのジャケットを着ていると、相手の対応も違ってきます。丁寧に扱われることで、こちらもそれに見合った振る舞いをするようになります。自分が憧れるお金持ちの人の振る舞いを真似してみるのもいいですね。

教えてくれたのは……池袋絵意知（いけぶくろ えいち）さん

観相家、顔研究家、顔面評論家としてメディアで活躍。出版社で3年半、人材総合サービスで7年半営業を経験した後、それまで興味を持っていた顔の研究を本格的に始め、独自の顔面観相術「ふくろう流観相学」を確立。幸せな顔になるための「顔創道」を提唱し、多くの支持を集める。日本顔学会会員。

取材・文／あるじゃん編集部 イラスト／竹松勇二

文＝あるじゃん 編集部