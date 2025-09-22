2025年のバロンドール受賞が22日、フランス・パリのシャトレ座で発表される。

バロンドールとは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞。フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催し、レキップとフランス・フットボールの記者が選出した30名の候補者の中から選出される。

一方、最優秀若手選手に与えられる「コパ・トロフィー」は、21歳以下の選手を対象とした若手版のバロンドールで、審査員は歴代のバロンドール受賞者によって選ばれ、10名がノミネートしている。その他にも、女子部門には20名が、最優秀GKにあたる「ヤシン・トロフィー」には10名が候補者として選出されている。

選考の対象となるのは、2024－25シーズン（2024年7月1日から2025年6月30日）の成績で、これには今夏のクラブ・ワールドカップも含まれる。

『レキップ』によると、評価基準は主に3つあり、第一に候補選手のパフォーマンスとゴール数や出場試合試合数といった試合への影響力、第二に所属チームのパフォーマンスとシーズンの成績、そして第三の要素が選手の品性とフェアプレー精神になるとのこと。

今回の男子部門におけるバロンドールとコパ・トロフィー、そしてヤシン・トロフィーの候補選手は以下の通り。

■2025年のバロンドール候補選手

※（）内は（所属クラブ／国籍）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ／イタリア）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス）

デンゼル・ダンフリース（インテル／オランダ）

セール・ギラシ（ドルトムント／ギニア）

ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティング→アーセナル／スウェーデン）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

ハリー・ケイン（バイエルン／イングランド）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（ナポリ→パリ・サンジェルマン／ジョージア）

ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／ポーランド）

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／アルゼンチン）

ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス）

スコット・マクトミネイ（ナポリ／スコットランド）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／フランス）

コール・パーマー（チェルシー／イングランド）

ペドリ（バルセロナ／スペイン）

ハフィーニャ（バルセロナ／ブラジル）

デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／スペイン）

モハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／ブラジル）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール／ドイツ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）

■2025年のコパ・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／国籍）

アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス）

エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス→チェルシー／ブラジル）

ディーン・ハウセン（ボーンマス→レアル・マドリード／スペイン）

マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル／イングランド）

ロドリゴ・モラ（ポルト／ポルトガル）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／トルコ）

■2025年のヤシン・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／国籍）

アリソン（リヴァプール／ブラジル）

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／モロッコ）

リュカ・シュヴァリエ（リール→パリ・サンジェルマン／フランス）

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン）

ヤン・オブラク（アトレティコ・マドリード／スロベニア）

ダビド・ラヤ（アーセナル／スペイン）

マッツ・セルス（ストラスブール→ノッティンガム・フォレスト／ベルギー）

ヤン・ゾマー（インテル／スイス）