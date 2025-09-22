2025年のバロンドール受賞が22日、フランス・パリのシャトレ座で発表される。
バロンドールとは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞。フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催し、レキップとフランス・フットボールの記者が選出した30名の候補者の中から選出される。
一方、最優秀若手選手に与えられる「コパ・トロフィー」は、21歳以下の選手を対象とした若手版のバロンドールで、審査員は歴代のバロンドール受賞者によって選ばれ、10名がノミネートしている。その他にも、女子部門には20名が、最優秀GKにあたる「ヤシン・トロフィー」には10名が候補者として選出されている。
選考の対象となるのは、2024－25シーズン（2024年7月1日から2025年6月30日）の成績で、これには今夏のクラブ・ワールドカップも含まれる。
『レキップ』によると、評価基準は主に3つあり、第一に候補選手のパフォーマンスとゴール数や出場試合試合数といった試合への影響力、第二に所属チームのパフォーマンスとシーズンの成績、そして第三の要素が選手の品性とフェアプレー精神になるとのこと。
今回の男子部門におけるバロンドールとコパ・トロフィー、そしてヤシン・トロフィーの候補選手は以下の通り。
■2025年のバロンドール候補選手
※（）内は（所属クラブ／国籍）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド）
ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ／イタリア）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス）
デンゼル・ダンフリース（インテル／オランダ）
セール・ギラシ（ドルトムント／ギニア）
ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティング→アーセナル／スウェーデン）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）
アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）
ハリー・ケイン（バイエルン／イングランド）
フヴィチャ・クヴァラツヘリア（ナポリ→パリ・サンジェルマン／ジョージア）
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／ポーランド）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／アルゼンチン）
ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／スコットランド）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／フランス）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
ペドリ（バルセロナ／スペイン）
ハフィーニャ（バルセロナ／ブラジル）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／スペイン）
モハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／ブラジル）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール／ドイツ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）
■2025年のコパ・トロフィー候補
※（）内は（所属クラブ／国籍）
アイユーブ・ブアディ（リール／フランス）
パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エステヴァン・ウィリアン（パルメイラス→チェルシー／ブラジル）
ディーン・ハウセン（ボーンマス→レアル・マドリード／スペイン）
マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル／イングランド）
ロドリゴ・モラ（ポルト／ポルトガル）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）
ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／トルコ）
■2025年のヤシン・トロフィー候補
※（）内は（所属クラブ／国籍）
アリソン（リヴァプール／ブラジル）
ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル／モロッコ）
リュカ・シュヴァリエ（リール→パリ・サンジェルマン／フランス）
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／ベルギー）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／アルゼンチン）
ヤン・オブラク（アトレティコ・マドリード／スロベニア）
ダビド・ラヤ（アーセナル／スペイン）
マッツ・セルス（ストラスブール→ノッティンガム・フォレスト／ベルギー）
ヤン・ゾマー（インテル／スイス）