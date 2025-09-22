大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に不安を抱える状況が続いている。マイケル・コペック投手は今一つの投球が目立っていた中で故障離脱したが、本人は現状にフラストレーションを募らせているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

コペックは左膝の故障から9月初旬に復帰したが、復帰後は6登板、1ホールド、防御率6.75と安定感を欠いていた。そうした中、日本時間20日に右膝炎症を理由に故障者リスト（IL）に入っている。

同メディアは「昨季のコペックはトレード期限直前でドジャースに加入すると、24登板で防御率1.13を記録した。ワールドシリーズ進出に貢献した重要な戦力だったが、今季はポストシーズンのロースター入りすら不透明だ。わずか14登板にとどまっており、明らかに故障の問題から抜け出せていない」と言及。

続けて、「この時期は誰もがそうであるように、僕もいくつかの問題に取り組んでいるところだ。今はいくつかの異なる問題があって、非常に苛立たしい状況だ」というコペックのコメントを伝えつつ、「現時点での最良のシナリオは、コペックが10月までに復帰し、昨季のような調子を取り戻すことだ。しかし、今季を通じて不振が続いていることを考慮すると、ポストシーズンのロースターに名を連ねない可能性は十分にある」と記している。

