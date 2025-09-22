日本サッカー協会は22日、国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表の12名の選手を発表。サッカー日本代表の経験がある森岡亮太（ドーサルM.FC/アシヤ）が、初選出された。

現在34歳の森岡は2010年にヴィッセル神戸でプロデビューを果たすと、その後はポーランドやベルギーのクラブでのプレーを経て、2025年3月に神戸で現役引退を発表。その後同5月にドーサルM.FC/アシヤ（兵庫県）に加入し、ビーチサッカーのキャリアをスタートさせていた。また9月19日から行われた第20回全日本ビーチサッカー大会にも出場し、自身のSNSで「ビーチサッカーの楽しさ、そして裸足で動くことが持つ価値を、もっと多くの人に知ってもらいたいです！」と伝えている。

10月4日と5日にビーチサッカーポルトガル代表と対戦する今回のメンバーは以下の通り。

■GK

12 宮田政宗（アヴェルダージ熊本BS）

1 古里健（レーヴェ横浜）

■FP

10 茂怜羅オズ（東京ヴェルディBS）

8 上里琢文（東京ヴェルディBS）

4 森岡亮太（ドーサルM.FC/アシヤ）

7 大場崇晃（東京ヴェルディBS）

5 坪谷亮太（ソーマプライア沖縄）

11 江黒力（ソーマプライア沖縄）

2 伊藤龍之介（アヴェルダージ熊本BS）

9 永井絢大（ドルソーレ福岡）

3 田中颯（東京ヴェルディBS）

6 安永海童（ラソアペーゴ北九州）