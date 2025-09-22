「あんな試合を見たことがない」ドジャース、ロバーツ監督が語る“まさかの…

メジャーリーグ 最新情報

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、デーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年9月22日（月）朝8時より放送した。



本放送回では、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。大谷翔平のノーヒット投球の裏側や、9月絶好調の山本由伸への評価、そしてブルペン事情や意外な私生活エピソードまで、多岐にわたる話題が飛び出した。



9月の月間防御率0.86と驚異の成績を記録している山本について、ロバーツ監督は「投げる時は必ず好投して、エースとして勝たなきゃいけないことを理解している」と、責任感と安定感を称賛。



技術面では「彼のフォームには欠点がない。彼は決して大きくないけど」とした上で、「すべての球種が同じ投球フォームから投げられる。彼が投げる球はフォーシーム・ツーシーム・スプリット・カーブ全部同じに見える。だから多くの打者が空振りする」と、三振量産の要因を分析した。



一方、9月7日のボルチモア・オリオールズ戦で、山本選手は9回2アウトまでノーヒットノーランの快投を続けたものの、直後に4失点を喫し逆転負け。この“まさかの敗戦”について、ロバーツ監督は「監督として経験した最もクレイジーな試合。あんな試合を見たことがない」と驚きを口にしつつ、「今はブルペンが安定しなくなった。先発が良くてリードもしているのに試合終盤に逆転されるのは辛い」と、9月以降のブルペン再構築の課題にも言及した。







大谷、山本について語る『おはようロバーツ』は、現在も無料配信中だ。











