今日の運勢は？9月23日（火・祝）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月23日（火・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月23日（火・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今日は物事を一方的に決めつけず、相手や状況を多角的に見ることが大切になりそうです。すべて受け止めて修正していけば安心感へとつながります。心の柔軟さを持つことで運気は自然と整い、思いがけない調和やご縁が生まれる1日になるかもしれません。今日は自分の心に余裕を持ち、人との関わりに温かさを添えることで運気が広がっていく流れが感じられます。相手との信頼を高め、愛情や人間関係をより豊かにしていくでしょう。優しく誠実な態度が、未来の幸運を自然に引き寄せる1日となりそうです。今日のあなたには、自分の歩んできた道を誇らしく振り返り、前向きな自信をもって進むことで幸運を呼び込む力が働いています。心強いサポートが得られたり、新しいきっかけへとつながったりするでしょう。一歩を踏み出すことが、さらなるチャンスにつながりそうです。思いやりを大切にすることで、心に安心感が広がり周囲との関係も温かく育まれていくでしょう。日常のなかに小さな喜びを見つけることが幸運を呼び込みます。心の面でも満ち足りていると感じられる瞬間が訪れそうです。学びや小さな挑戦から未来が広がる1日です。新しい知識や情報を吸収しようとする姿勢が、可能性を大きく育ててくれるでしょう。今日踏み出す一歩は豊かな実りへとつながります。周囲からもサポートが集まりやすくなり、前向きな展開を引き寄せられそうです。不安や迷いが晴れていき物事がはっきりと見えてくる1日です。正しい方向へ進むための気づきを得られるでしょう。冷静に状況を見つめることで自分らしい判断を下せそうです。素直な気持ちで行動するほど、運気はより安定していくでしょう。自分の意志と情熱で前進する力が高まる1日です。目標に向かって真っすぐに進むことで、物事がスムーズに動き始めるでしょう。集中力と自信を持つことで自然と突破できそうです。自分の力を信じて進む姿勢が、今日の運気を大きく味方につける鍵となるでしょう。光を見いだせる1日です。過去の心配や思い込みから解放され、前向きな気持ちを取り戻すきっかけが訪れるでしょう。未来への希望が芽生えてきます。小さな一歩を踏み出すことで運気は確実に上向き、前に進む勇気が幸運を呼び込む鍵となりそうです。新しい始まりへと向かう力が働く1日です。過去の重荷や困難を手放すことで、心に新しい余白が生まれます。今までの経験は次の成長のための学びとなり、未来への大切な糧となるでしょう。終わりを受け入れる勇気が希望の光を呼び込み、再スタートのエネルギーが流れ込んできます。前向きな姿勢で新しい可能性を選ぶことが、幸運をつかむ鍵となりそうです。夢や願いが広がり新しい可能性に心が惹かれる1日です。それは未来への扉がいくつも開かれているサインです。現実に必要なものを見極める意識を持つことで、理想は確かな形へと近づいていきます。小さな決断が幸せな流れを呼び込むきっかけとなりそうです。自信と情熱を持って行動することで輝きを放てる1日です。周囲からの共感やサポートが集まりやすくなるでしょう。優しさや温かさを忘れない姿勢が運気を高めます。新しい挑戦にも前向きに取り組むことで、未来につながる成果を得られる可能性が高まります。新しい始まりがあったり、豊かさが芽生えたりする1日です。前向きに受け取る姿勢が運気を育てます。努力を重ねることで確かな成果へと結びつくでしょう。現実的な行動を積み重ねることが未来の豊かさを築き、安心と喜びを得る流れを呼び込みます。柔軟さとバランス感覚が幸運を引き寄せる1日です。物事は自然と調和し良い流れに乗れるでしょう。小さな工夫や前向きな姿勢が周囲からの信頼を高め、新しいチャンスへとつながる可能性を広げてくれそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/