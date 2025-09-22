大谷翔平、クローザー起用の可能性は？ドジャース・ロバーツ監督がプレー…

大谷翔平 最新情報

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、デーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年9月22日（月）朝8時より放送した。



本放送回では、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。大谷翔平のノーヒット投球の裏側や、9月絶好調の山本由伸への評価、そしてブルペン事情や意外な私生活エピソードまで、多岐にわたる話題が飛び出した。



まずロバーツ監督は、9月17日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で、5回ノーヒットの快投を見せた大谷について言及。「翔平の投球はすごかった。プレーオフ級パフォーマンスでした」と絶賛した。



ただし、6回以降の続投を見送ったことについては、「翔平が先発する時は毎回イニング数を厳しく設定しているから、本当は次の回まで投げてもらいたかったが計画を急に変えるのは翔平に対してフェアではない」と語り、チームと選手双方を尊重した判断だったことを明かした。



さらに、ポストシーズンにおける大谷のクローザー起用の可能性や、本人との相談について問われると、ロバーツ監督は「話していません」と回答。「確かに翔平はクローザーをやってもいいと言うと思うけど、プレーオフでは先発を託したい。翔平はワイルドカードの試合で先発をする予定」と明かし、現在は先発登板を前提とした調整を進めていることを示唆した。







一方で、大谷の精神面については、「彼のメンタルはクローザー向き。彼は相手を打ち負かそうという強い精神を持っているし、素晴らしい速球と変化球も持っている」「三振も取れるし、あまり四球も出さない。重要な局面でも恐れない。クローザーのメンタルを持っている」と高く評価した。



大谷、山本について語る『おはようロバーツ』は、現在も無料配信中だ。











【動画】直近の大谷翔平、山本由伸について言及！番組の視聴はこちら

『ABEMA MLB』の公式Xより









ドジャース"ロバーツ監督"

アベマ独占インタビュー[おはようロバーツ]

毎週月曜朝8時無料配信!!



／

ロバーツ監督がぶっちゃける！

ポストシーズンでの大谷翔平の起用は

先発orクローザー？

＼



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】