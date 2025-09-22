「いつか、日常の喧騒を離れて、自分だけのペースで自由に旅をしながら暮らしたい」――そんな夢を抱いたことはありませんか？

淡路島で出会う、新しい「旅と暮らし」の形

2025年9月、豊かな自然に囲まれた淡路島で、あなたのそんな想いを現実にするヒントが満載のイベントが開催されます。その名も「MobiWell Awaji 2025（モビウェル アワジ）」。モビリティ（移動）とウェルビーイング（心身の幸福）が融合した、これからのライフスタイルを五感で体感できる特別な3日間です。私もこの情報を知り、心が躍りました。

「モビリティ×ウェルビーイング」が描く未来の生き方

イベントの核となるのは、近年注目を集める「バンライフ」。バンを自分だけの快適な生活空間にカスタムし、旅をしながら自由に暮らすという、まさに「動く秘密基地」のような生き方です。車は単なる移動手段ではなく、心の安らぎと冒険の拠点へと変わる。想像するだけでワクワクしませんか？

「MobiWell Awaji 2025」では、そんなバンライフの魅力を深く掘り下げ、体験できる多彩なコンテンツが目白押しです。

バンライフを肌で感じる体験コンテンツ

私が特に心惹かれたのは、以下の体験型コンテンツの数々です。

淡路島の自然と響き合うスペシャルイベント

: 実際にカスタムされたバンの中へ足を踏み入れ、その居住性や工夫を体感できます。あなたのバンライフのアイデアがきっと膨らむはず。: 実際にバンライフを実践している人たちの生の声を聞ける貴重な機会。苦労や喜び、リアルな体験談から、あなたの夢はさらに具体化するでしょう。: 愛車の軽バンで参加できるこのグランプリでは、内装デザインやウェルビーイングなライフスタイルが評価対象に。車中泊雑誌「カーネル」に掲載されるチャンスもあり、バンライフ仲間との交流の場としても最適です。

バンライフの探求だけでなく、淡路島の雄大な自然を舞台に、心身を癒し高揚させる特別なプログラムも用意されています。

もちろん、淡路島の恵みを活かした美味しいグルメを提供するキッチンカーも多数出店。一日中、五感を刺激する特別な時間を満喫できます。

開催概要と参加方法

この魅力的なイベントは、2025年の大阪・関西万博の期間に合わせて、淡路島の夢舞台サスティナブル・パークで開催されます。

2025年9月26日（金）18:00～20:00

2025年9月27日（土）11:00～20:30

2025年9月28日（日）11:00～14:00

: 夢舞台サスティナブル・パーク（兵庫県淡路市夢舞台）

駐車場は1日1,000円（税込）です。

車中泊や食事オプションなどは有料となり、事前チケット購入が必要です。

淡路島から世界へ、新しい価値観を発信

「MobiWell Awaji 2025」は、株式会社パソナグループが推進する壮大なプロジェクト『AWAJI EXPO ROAD』の一環として開催されます。人材サービス大手であるパソナグループが淡路島でこのような地方創生、そしてライフスタイル提案に取り組むのは、「“国生みの島”淡路島から日本の文化や新しい価値観を発信し、万博を機に関西圏へ訪れる世界中の人々が交流できる場を創出したい」という強い思いがあるからです。

移動する喜びと、心身ともに満たされた幸福感が融合した新しいライフスタイル。淡路島の豊かな自然の中で、その無限の可能性をぜひ体感してください。

未来の暮らし、新しい旅の形、そして人との温かい繋がり。これら全てが詰まった「MobiWell Awaji 2025」で、あなたも新しい自分を発見しませんか？ 今から2025年9月が待ち遠しいですね！

イベント協賛・協力企業一覧

協賛:

A株式会社、兵庫三菱自動車販売株式会社、エステー株式会社、キッコーマンソイフーズ株式会社、西川株式会社、株式会社ファンケル、日本航空株式会社（JALサ旅）、株式会社hitotoki

協力:

株式会社MeiMei、カーネル株式会社、Davis J.PRODUCTION株式会社、一般社団法人 テックボール協会

後援:

淡路市

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。