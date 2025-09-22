JFA（日本サッカー協会）は22日、今月27日に開幕するFIFA U－20ワールドカップチリ2025に臨むU－20日本代表のメンバーの背番号を発表した。

U－20日本代表は、今年2月に行われたAFC U20アジアカップ中国2025でベスト4入りを果たし、4大会連続12度目のU－20ワールドカップ出場権を獲得。以降はU－20日本代表としてだけでなく、2028年に控えたロサンゼルスオリンピックを見据えたU－22日本代表にも多くのメンバーが食い込み、レベルアップを図ってきた。

船越優蔵監督は12日に21名のメンバーを発表。同代表チームのキャプテンでもあるDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）を筆頭に、A代表でもデビューを飾ったGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）、MF大関友翔（川崎フロンターレ）、MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）らが選出され、海外組では、DF喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）、DF小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）、そしてFW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）の3名が選出。ただ、MF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）がコンディション不良で辞退し、MF布施克真（筑波大学）が追加招集されていた。

背番号では大関が10番を着用。キャプテンを任される市原は5番、海外組の喜多は4番、小杉は3番、高岡は19番に決まった。

U－20日本代表はFIFA U－20ワールドカップチリ2025でグループAに組み込まれており、同チリ代表、同ニュージーランド代表、同エジプト代表と同居。グループステージ第1節は現地時間27日に行われ、エジプトと対戦したあと、30日の第2節では開催国のチリと激突。そして、10月3日には第3節のニュージーランド戦が控えている。

なお、FIFA U－20ワールドカップチリ2025のU－20日本代表戦を含む全試合は、『J SPORTS』にてテレビ放送・インターネット配信されることが決まっている。

◆◼︎U－20日本代表 背番号

▼GK

1.中村圭佑（東京ヴェルディ）

12.ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

21.荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

15.塩川桜道（流通経済大）

5.市原吏音（RB大宮アルディージャ）

2.梅木怜（FC今治）

4.喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）

3.小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）

16.森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

10.大関友翔（川崎フロンターレ）

20.平賀大空（京都サンガF.C.）

6.小倉幸成（法政大）

14.齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

18.石渡ネルソン（いわきFC）

17.中川育（流通経済大）

13.石井久継（湘南ベルマーレ）

11.横山夢樹（FC今治）

8.布施克真（筑波大学）

7.佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

▼FW

9.神田奏真（川崎フロンターレ）

19.高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）

【ハイライト動画】U20日本代表、アジア杯ではイランとの激闘を制しW杯出場権獲得