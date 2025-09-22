大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは37歳のクレイトン・カーショー投手が健在ぶりを示していた中、日本時間19日に今季限りでの現役引退を発表した。ユニフォームを脱いだ後の去就も注目されるが、今後数年間は球界から離れる可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

カーショーは昨オフ左膝と左足親指の手術を受けた影響で、開幕は故障者リスト（IL）に入った状態で迎えた。ただ、5月中旬に復帰すると、日本時間22日終了時点で21登板、10勝2敗、防御率3.55と2ケタ勝利をクリアするなど結果を残しており、これも引退が惜しまれる一要因となっている。

同メディアは「ポッドキャスト番組によるインタビューの中で、彼は野球以外の将来について3つの考えを持っていると明かした。まず、2006年にテキサスA&M大学に対して、キャリアを終えた後に大学に戻って学位を取得すると約束したことについて、それが実現する可能性は低いと明言した」と言及。

続けて、「第二にコーチ転身についてだが、カーショーはもし実現するとしても数年かかるだろうと述べた。それまでは、第三の優先事項である家族との時間を過ごすことに忙しくなるだろう」としつつ、「コーチの仕事は選手と同じように遠征スケジュールがあるので、本当に大変だと思う。少なくとも最初の数年は、仕事を終えたら家に帰らなきゃいけないんだ。子供たちと一緒に家にいる必要がある…特に12月には5人目の子供が生まれるからね」という本人のコメントを伝えている。

