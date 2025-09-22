西武の與座海人が23日のロッテ戦に先発する。
與座は球団を通じて「対戦回数が多い分、データが溜まってきているので、相手がどんな攻撃をしているのかなど、しっかり頭に入れて打ち取れるようにしたいです。天候に左右されやすい球場ですが、アウトの取り方までしっかり捕手と相談しながら進めて、最後まで何があるかわからないので、勝率を上げていく投球ができるようがんばります」とコメント。
與座は今季ロッテ戦に4試合に先発して2勝1敗、防御率4.63。
