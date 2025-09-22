投手・大谷翔平のポストシーズンでの起用法は?　ロバーツ監督が語る「翔平は…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。ポストシーズンにおける、投手・大谷翔平の起用法について語った。

  • デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

「プレーオフでは先発を託したい」

ポストシーズンにおける大谷のクローザー起用の可能性や、本人との相談について問われると、ロバーツ監督は「話していません」と回答。「確かに翔平はクローザーをやってもいいと言うと思うけど、プレーオフでは先発を託したい。翔平はワイルドカードの試合で先発をする予定」と明かし、現在は先発登板を前提とした調整を進めていることを示唆した。

一方で、ロバーツ監督は「彼のメンタルはクローザー向き。彼は相手を打ち負かそうという強い精神を持っているし、素晴らしい速球と変化球も持っている」とも言い、「三振も取れるし、あまり四球も出さない。重要な局面でも恐れない。クローザーのメンタルを持っている」と高く評価していた。

