ロッテ・ソトが13号ソロ本塁打！日本ハム・伊藤大海から今季3本目となるア…

9月22日、千葉ロッテマリーンズのネフタリ・ソトはエスコンフィールドHOKKAIDOでの北海道日本ハムファイターズ戦に「5番・一塁」で先発出場。2回の打席で右中間に本塁打を放った。



日本ハムの先発は、初の中4日での登板となるエースの伊藤大海。自己最多の15勝目を懸けてマウンドに上がる。



0－0で迎えた2回表、ロッテの攻撃は5番のソトから。初球は内角のストレートがボール、2球目は外のスライダーでファウルとなった。







カウント1－1からの3球目、真ん中低めの149キロストレートをソトがすくい上げると、打球は右中間スタンド最前列へのソロ本塁打となった。



これが今季13号本塁打で、伊藤からは今季3本目のアーチとなった。勢いに乗ったロッテは更に3連打で追加点を挙げ、この回2点を先行した。



試合は現在、ロッテが2ー0でリードしている。













【動画】逆方向への衝撃打！ソトの今季13号本塁打がこれだ

ネフタリ教の祈りは届く



先制弾は得意の逆方向

ソト 13号ソロホームラン

伊藤大海から今季3本目



