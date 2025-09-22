ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは9月21日（日本時間22日）、ドジャー・スタジアムで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツとの試合で敗戦。9回には、タッチプレーを巡ってチャレンジが行われた。



ドジャースは1－3とリードを許した展開で9回表を迎え、この回からマウンドにウィル・クラインを送った。







1死無走者で打席には7番のクリスチャン・コス。コスは初球の145キロカットボールを、見事に右中間方向へ弾き返した。



ドジャース中堅手のトミー・エドマンが打球を処理し、反転しながら二塁に向かって素早く送球。遊撃のムーキー・ベッツのタッチに対し、コスのヘッドスライディングのほうが先に到達した。



このプレーに対してドジャースはチャレンジを要求。映像には、スライディングの勢いでコスの体が一瞬ベースから離れたようなシーンが映し出された。



しかし、判定は覆らず。試合は1－3でドジャースが競り負け、本拠地最終戦を白星で飾ることはできなかった。



なお、「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は、4打数1安打で本塁打はなかった。









