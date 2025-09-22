アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、マンチェスター・シティとのドローという結果について「選手たちとチームを本当に誇りに思う」と語った。21日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

プレミアリーグ第5節が21日に行われ、アーセナルはホームでマンチェスター・シティと対戦。試合は9分、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに得点を許した。それでも、アーセナルは後半アディショナルタイム3分、ガブリエウ・マルティネッリのゴールで追いつき、1－1のドローという結果で終えた。

試合後、アルテタ監督は試合を振り返り、「選手たちとチームを本当に誇りに思う。スコアはさておき、ほぼすべての局面で優位に立ったプレーぶりは素晴らしかった。監督として、そして私のような人間として、マンチェスター・シティ相手にこれだけのプレーをすることがいかに難しいかはわかっている。だからこそ、引き分けという結果は非常に残念だ」と、悔しさを口にした。

また、同点弾を記録したガブリエウ・マルティネッリと、その特典をアシストしたエベレチ・エゼについて、「信じられないようなゴールだった。アスレティック・ビルバオ戦でも素晴らしいプレーを見せてくれた。今日はスタメンではなかったが、同じエネルギー、献身性、勝負強さを披露してくれた。エブス（エベレチ・エゼ）もそうだ。スタメンから外れて悔しかったと思うが、長い試合になるとわかっていたし、流れを変える瞬間が必要だと考えていた。そして、大きなインパクトを残してくれた」と、途中出場から結果を残した2名を称賛した。

アーセナルは、24日にカラバオカップ3回戦でポート・ヴェイル（3部）と対戦し、28日の第6節でニューカッスル戦に臨む。

【ハイライト動画】アーセナルvsマンチェスター・C