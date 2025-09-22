現地時間22日の20時からパリで行われる2025年のバロンドール受賞式に、昨季の“チャンピオンズリーグ（CL）王者”でもあるパリ・サンジェルマン（PSG）の候補者たちが参加できないことになった。

フランス・プロサッカー・リーグ（LFP）は21日、悪天候のによるリスクが懸念されるとして、同日にマルセイユの本拠地『スタッド・ヴェロドローム』で開催される予定だったリーグ・アン第5節のマルセイユ対PSGの延期を発表。その後、翌22日の20時からマルセイユとPSGによるフランス・ダービー“ル・クラスィク”を行うことが発表された。

この決定により、バロンドールの授賞式とPSGの試合がモロ被りに。PSGに所属する多くの候補選手たちと、最優秀監督賞の候補に挙げられているルイス・エンリケ監督は授賞式に出席できないことになった。

PSGからは昨季のチームからバロンドール候補に9選手がノミネート。CL制覇の立役者のひとりでもあるイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマはマンチェスター・シティに移籍したものの、依然として8選手が在籍している。その中でもバロンドール受賞の最右翼に挙げられているフランス代表FWウスマン・デンベレ、21歳以下の最優秀選手に贈られる「コパ・トロフィー」の候補でもあるフランス代表FWデジレ・ドゥエとポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスは負傷離脱中のため、マルセイユ戦には出場できない。

前述した選手以外のモロッコ代表DFアクラフ・ハキミ、ポルトガル代表DFヌーノ・メンデス、スペイン代表MFファビアン・ルイス、ポルトガル代表MFヴィティーニャ、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアのバロンドール候補5選手は授賞式を欠席することになる。また、最優秀GKに送られるヤシン・トロフィーの候補に、今夏リールからPSGに加入したフランス代表GKリュカ・シュヴァリエも選出されている。

フランスの『RMC Sport』によれば、PSG側は試合時間を早め、試合後にパリへと戻るスケジュールを望んだものの、マルセイユ側は「悪天候により延期・中断となった試合は、翌日のLFPが指定した時間に中断時点から再開する」というリーグの規定が遵守されることを希望。“ル・クラスィク”が仕事や学校のある日中に行われることは、ファンへの敬意という観点から考えられないとし、LFP側も最終的に規定通りの日時に試合を行うことを決断したようだ。

パリ・サンジェルマンに所属する各賞の候補者リストは以下の通り。

▼バロンドール（最優秀選手）

FWウスマン・デンベレ（フランス）

FWデジレ・ドゥエ（フランス）

FWフヴィチャ・クヴァラツヘリア（ジョージア）

MFジョアン・ネヴェス（ポルトガル）

MFヴィティーニャ（ポルトガル）

MFファビアン・ルイス（スペイン）

DFアクラフ・ハキミ（モロッコ）

DFヌーノ・メンデス（ポルトガル）

▼コパ・トロフィー（最優秀若手）

FWデジレ・ドゥエ（フランス）

MFジョアン・ネヴェス（ポルトガル）

▼ヤシン・トロフィー（最優秀GK）

GKリュカ・シュヴァリエ（フランス）

▼ヨハン・クライフ・トロフィー（最優秀監督）

ルイス・エンリケ監督（スペイン）