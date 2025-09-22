KenKen40歳生誕祭「俺パルーザ」東京・大阪開催決定、大阪公演全ラインナップ発表

KenKenが12月30日に40歳の誕生日を迎えることを記念し、生誕祭イベント「OLE PALOOZA 2025」を開催する。

2015年に30歳生誕祭としてスタートした伝説のイベント「俺パルーザ」が多くのファンからの熱い要望に応え、満を持して復活する形となり、今回は東京開催に加え、大阪開催も決定し、全2DAYS開催する。

今回の「OLE PALOOZA 2025」には、40歳という人生の大きな節目にふさわしく、長年にわたって音楽シーンを共に歩んできた、ファミリーとも言えるアーティストが集結、第一弾として大阪公演の全出演アーティストが発表された。KenKenの40歳を祝福する特別なステージを披露する。

チケットは、学割に加え、ベース割、下北沢割、ニッカポッカ割など、KenKenらしいユニークな割引制度も用意されている。

＜イベント情報＞

KenKen四十歳生誕祭 OLE PALOOZA 2025

2025年12月28日（日）大阪・なんばハッチ

出演者：KenKen、RIZE、韻シストBAND、ROTTENGRAFFTY、BANYAROZ、金子マリ、ナオユキ

2025年12月30日（火）東京・Zepp Haneda

出演者：KenKen、RIZE and more Special Friends!!

チケット：

1F 5800円 / 2F 6800円

特典付チケット1F 8800円 / 2F 9800円

特典内容：随時告知

ベース割、下北沢割、ニッカポッカ割、学割あり

各1000円キャッシュバック 割引条件詳細はサイトにて

URL https://eplus.jp/kenken40th

Lit Link：https://lit.link/olepalooza