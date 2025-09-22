長崎県の南東部に位置する島原市(しまばらし)は、温暖な気候で水と緑に恵まれたまち。

徳川時代、松平七万石の城下町として栄えた名残で、現在も島原城を囲むお堀と点在する武家屋敷が古き面影を漂わせている、古くから政治・経済・文化の中核的役割を担う都市です。

今回紹介するのは、島原市の秋を満喫できるイベント「島原城大手門市」。まちのお店が大集合するほか、まち出身のアーティストの音楽ライブ、猿まわし、市内県立高校5校の生徒による共創プロジェクトなど催しが盛りだくさん!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、島原市のイベント「島原城大手門市」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

島原の秋を満喫! 「島原城大手門市」について

島原城大手門市

・開催日時：2025年10月18日(土)～19日(日)10：00～16：00

・開催場所：島原市役所本庁舎(島原市上の町537番地)、周辺商店街および島原駅一帯 ほか

・アクセス：諫早ICから車で約70分、島原駅から徒歩約5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

特産品販売や飲食、フリーマーケットなど、魅力的な出店がずらりと並び、まちの秋を満喫できるイベント「島原城大手門市」。

イベント当日は、島原出身の歌手「ペルピンズ」の音楽ライブをはじめ、猿まわしやバルーンアートなど子どもから大人まで楽しめる内容が充実しています。

島原市と連携して地域をフィールドとした実践的な教育活動を行う「はみ出せ島原! 高校生共創プロジェクト」では、市内県立高校5校の生徒によるステージアトラクションや取組紹介、商品販売が実施されます。万町商店街でもイベントを開催するそうです。

自治体からのメッセージ

長崎県の南にある島原市は、有明海と雲仙岳に囲まれた自然豊かなまちです。市内のあちこちには湧き水が流れ、のんびりとした時間が流れています。歴史ある島原城や、昔ながらの武家屋敷が今も残り、まち全体がどこか懐かしい雰囲気。歩いているだけで、江戸時代にタイムスリップしたような気分になります。グルメも魅力の一つ。島原手延そうめんや具雑煮など、地元ならではの味が楽しめます。温泉もあり、心も体もリフレッシュできますよ。ゆっくりと過ごしたい週末や、ちょっとした旅にぴったりの場所。静かな癒やしを求めている方にこそ訪れてほしい、そんなまちです。

島原市のふるさと納税返礼品について

宝酒造製品に欠かせない「醸造アルコール」を製造する島原工場の「タカラ 焼酎ハイボール レモン」、島原市有明地区一面に広がる畑の中にある「舞岳の里」の野菜・フルーツなど旬のおまかせセットを紹介します。どちらも島原市の中で人気の返礼品なのだとか!

タカラ 焼酎ハイボール レモン

・提供事業者：株式会社みつい

・内容量：タカラ「焼酎ハイボール」＜レモン＞350ml24本

・寄附金額：1万円

島原市には豊富な湧水を利用した官営アルコール工場があり、1952年の民間払い下げで、宝酒造が島原工場を落札。工場における製造過程で発生した熱源も、島原市が運営する温泉給湯や温水プールに利用されるなど、地域に対して大きく貢献しているそうです。そんな宝酒造の味わいを追求した「焼酎ハイボール レモン」が届く返礼品です。

野菜・フルーツ・卵 旬のおまかせセット

・提供事業者：農事組合法人『舞岳の里』生産組合

・内容量：野菜・果物 15～17品目、鶏卵 6玉(うち卵割れ補償分2玉含む)

※収穫状況により品目数が11品程度となる場合がございます。その際、1品目あたりの内容量を増やして補填します。

・寄附金額：1万円

島原の温暖な気候と肥沃な土で栽培した朝採れ新鮮野菜とフルーツ、こだわりの餌で育成した鶏卵のセット。毎朝収穫されたフレッシュな野菜が丁寧に箱詰めされ、その日のうちに“直送”されます。生産者がこだわりにこだわり抜いた詰め合わせです。

今回は長崎県島原市のイベント「島原城大手門市」と、人気の返礼品を紹介しました。まちの特産品やグルメを味わえたり、フリーマーケットでお気に入りを探したり、音楽ライブやステージイベントを楽しんだりと、秋を思う存分満喫できる2日間です。催しも満載! 家族みんなでワイワイ楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者