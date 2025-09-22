大下宇陀児、木々高太郎、角田喜久雄、国枝史郎…ミステリー作家の「入手困難作品」を春陽堂書店が復刊！

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月13日（土）の放送は、今年12月に刊行を予定している「春陽文庫・探偵小説篇」の新刊4冊を紹介しました。

佐原：今回は春陽堂書店の取り組みをピックアップ。なかでも、推理小説ファンには耳寄りな情報を紹介します。

◆入手困難な作品を復刊！

大下宇陀児（おおした・うだる）の「奇蹟の扉」、木々高太郎（きぎ・たかたろう）の「彼の求める影」、角田喜久雄（つのだ・きくお）の「歪んだ顔」、国枝史郎（くにえだ・しろう）の「犯罪列車」。これらの作家は、推理小説ファンならご存知の方も多いでしょう。この4冊は、既刊8冊のミステリー・SF研究家 日下三蔵（くさか・さんぞう）氏セレクションによる「春陽文庫・探偵小説篇」の9〜12冊目にあたる新刊です。それぞれ、今年12月にクラウドファンディングによる支援のもと刊行を予定しています。

この文庫シリーズでは、大正から昭和にかけて活躍したミステリー作家の現在入手困難な作品を復刊してきました。既刊の8冊には、金田一耕助シリーズでお馴染みの横溝正史（よこみぞ・せいし）や、日本探偵小説三大奇書の1つに数えられている「ドグラ・マグラ」の著者・夢野久作（ゆめの・きゅうさく）、「黒死館殺人事件」の著者・小栗虫太郎（おぐり・むしたろう）などの入手困難だった作品を復刊しました。

また、装丁には美術家・横尾忠則（よこお・ただのり）氏の絵画作品を使用。作家一人ひとりの肖像画が、横尾氏独特のタッチで描かれています。推理小説としてだけでなく、横尾氏の作品も堪能できるシリーズとなっています。

今回のクラウドファンディングのリターンとして用意されているものは、推理小説ファンが心から喜ぶものばかりをセレクト。日下氏セレクションによる既刊の「春陽文庫・探偵小説篇」8冊セットをはじめ、「春陽文庫・時代小説篇」49冊セット、「合作探偵小説コレクション 全8巻」などを用意しています。ほかにも、今回のプロジェクトだけのオリジナリティ溢れるリターンも準備しています。詳しい内容は春陽堂書店のWebサイトをご覧ください。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://audee.jp/program/show/58664