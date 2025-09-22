衝撃の弾丸ライナー！マリナーズ・ローリーが今季58号を放つ　リーグ記録…

メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのカル・ローリーは21日（日本時間22日）、ダイキン・パークで行われたヒューストン・アストロズ戦に「2番・捕手」で出場。2回に今季58号となる2点本塁打を放った。



0－0で迎えた2回。マリナーズはJ.P.クロフォードの満塁弾などで5点を先取し、なおも1死一塁で2番のローリーに第2打席が回ってきた。



アストロズ先発のジェーソン・アレキサンダーが投じた2球目、外角チェンジアップをローリーのバットが一閃した。



思い切り引っ張られた打球は、ライナーとなって瞬く間に右翼ポール際に飛び込んでいく。これが今季58号となる2点本塁打となった。



2試合連続のアーチとなり、リーグ本塁打王争いで2位のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に9本差をつけて独走状態となっている。



前日の試合でケン・グリフィー・ジュニアが持っていた球団シーズン最多本塁打記録（56本）を更新していたが、これで更にその数を伸ばした。



リーグ最多本塁打の記録は2022年にジャッジがマークした62本。新記録達成への期待も高まっている。



節目の60号まで残り2本としたローリーの活躍もあって、試合は7－3でマリナーズが勝利している。



















【動画】衝撃の弾丸ライナー！ローリー58号がこれだ

MLBの公式Xより











HE'S GOT 58!



Cal Raleigh is unreal! 🔱

— MLB (@MLB)【了】