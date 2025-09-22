そのコースをヒットに！？ドジャース・大谷翔平、9試合連続安打で好調維持

大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は21日（日本時間22日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。6回の第3打席に右安打を放ち、9試合連続安打とした。
両チーム無得点で迎えた6回裏、ドジャースの攻撃は1番の大谷から始まる。ジャイアンツ先発は24歳の若手右腕トレバー・マクドナルド。
マクドナルドはシンカーとチェンジアップで大谷を攻めていく。カウント2－2からの5球目、外角低めに沈んでいくチェンジアップに大谷の手が出た。
タイミングを崩されバットが折れながらも、残したヘッドだけで弾き返して右安打。難しいコースを安打にする高い対応力を見せ、9試合連続安打とした。
ドジャースは7回に1点先制したが、ジャイアンツに逆転を許し、1－3でこの試合を落とした。同地区2位のサンディエゴ・パドレスが勝利したため、マジックは3のままとなっている。
この日の大谷は4打数1安打で、本塁打はなかった。
【動画】そのコースをヒットに！？大谷翔平の9試合連続安打がこちら
ABEMA MLBの公式Xより
[速報]大谷翔平 9試合連続ヒット!!
／
第3打席 外の変化球に手が出るも
バットを折りながらライト前へ運ぶ!!
＼
🇺🇸MLB2025
ドジャース×ジャイアンツ
アベマで生中継
◤ 平日は毎日アベマでMLB
厳選試合を平日毎日無料生中継◢
SPOTVNOW
【関連記事】
【了】