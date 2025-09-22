そのコースをヒットに！？ドジャース・大谷翔平、9試合連続安打で好調維持

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は21日（日本時間22日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。6回の第3打席に右安打を放ち、9試合連続安打とした。



両チーム無得点で迎えた6回裏、ドジャースの攻撃は1番の大谷から始まる。ジャイアンツ先発は24歳の若手右腕トレバー・マクドナルド。







マクドナルドはシンカーとチェンジアップで大谷を攻めていく。カウント2－2からの5球目、外角低めに沈んでいくチェンジアップに大谷の手が出た。



タイミングを崩されバットが折れながらも、残したヘッドだけで弾き返して右安打。難しいコースを安打にする高い対応力を見せ、9試合連続安打とした。



ドジャースは7回に1点先制したが、ジャイアンツに逆転を許し、1－3でこの試合を落とした。同地区2位のサンディエゴ・パドレスが勝利したため、マジックは3のままとなっている。



この日の大谷は4打数1安打で、本塁打はなかった。











