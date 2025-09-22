今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）～9月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）～9月28日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、広げてきたものを整えていくようなタイミング。挑戦してきたものがあれば、どんな成果が出ているのか、客観的に捉えてみると◎ 大きな野望も出てきそうなので、ますます精力的に活動することになるでしょう。恋愛は、余裕のある人や精神性が高い人に惹かれるかも。じっくり話せるような機会を作ってみると良いでしょう。情熱的になりやすい時期ではありますが、どこかクールな視点を持つようにしましょう。話をするときも、感情的になりすぎないほうが良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。