元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。高校時代から「規格外」だった選手を明かした。

片岡篤史氏 =BS10提供

「高校時代、天才だと思った選手」

「高校時代、天才だと思った選手」というトークテーマで、片岡氏はPL学園の同級生である立浪和義氏の名前を挙げながら、「ただ、天才は清原(和博)さん」「立浪が天才だったら、(清原さんは)怪物というか」と回答。

続けて、片岡氏が「あの人は規格外やね?」と野村弘樹氏に同意を求めると、野村氏も「うん」とうなずき、「僕、清原さんと同部屋だったんですけど、言うことが規格外なんですよ。夏の予選、東海大仰星と試合するんですけど、(清原さんが)その時に『俺、今日2本打ってくるから見とけ』と言ったら、本当に(ホームランを)2本打って帰ってくるんですよ」というエピソードを披露した。

さらに、野村氏が清原氏のバッティングで衝撃を受けた出来事を振り返ったのち、レッド吉田から「(天才は)立浪さんと清原さん、どっちにします?」と改めて決断を迫られると、片岡氏は「清原さんで」「もちろんです」と仰々しく答えて、笑いを誘っていた。