ヘタフェ戦で途中出場したバルセロナのイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードは、遅刻が理由でベンチスタートとなったようだ。21日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

バルセロナは21日に行われたラ・リーガ第5節でヘタフェと対戦し、3－0で勝利。ラッシュフォードは後半から途中出場し、62分にはダニ・オルモのゴールを演出していた。

今夏の移籍市場でバルセロナにローン移籍したラッシュフォード。18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のニューカッスル戦では2ゴールを記録する活躍を見せたものの、ヘタフェ戦ではベンチスタートとなった。

報道によると、ベンチスタートとなった理由は、ラッシュフォードが試合当日朝のトレーニングに向けた集合時間に「2分」遅刻したためだという。バルセロナのハンジ・フリック監督は就任当初からとあるルールを定めており、それは先発出場させる予定の選手でも、試合当日に遅刻した場合は先発メンバーから外すというもの。これまでも、フランス代表DFジュール・クンデ、ブラジル代表FWハフィーニャ、そして、エルチェにローン移籍したスペイン人GKイニャキ・ペーニャも遅刻によって先発メンバーから外されたようだ。

