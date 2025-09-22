愛知県の中央を流れる矢作川(やはぎがわ)流域の南端に位置する西尾市(にしおし)は、海・山・川に囲まれた豊かな自然環境の中で、地域に根ざした多様な文化と農・工・商のバランスのとれた産業を育むまち。

全国有数の生産量を誇り特許庁の地域ブランドに認定される「一色産うなぎ」や「西尾の抹茶」「三河一色えびせんべい」など、多彩な特産品も自慢です。

今回紹介するのは、西尾市の一色漁港にほど近い場所にある「一色さかな広場」。新鮮な海の幸を求めて多くの観光客が訪れる人気のスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は西尾市の観光スポット「一色さかな広場」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!

とれたての味を満喫! 「一色さかな広場」について

一色さかな広場

・愛知県西尾市一色町小藪船江東176

・アクセス：【車】東名高速道路 音羽蒲郡IC／岡崎ICから約50分、伊勢湾岸自動車道 豊田南ICから約60分

【公共交通機関】名鉄 吉良吉田駅／西尾駅から名鉄バスで約30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

一色漁港は、師崎漁港、豊浜漁港と並び愛知県の三大漁港の一つで、三河湾、伊勢湾という豊かな漁場を控え、全国有数の漁獲を誇っています。

新鮮な魚介をはじめとする海産物が並ぶショッピング通りやレストランが揃う「一色さかな広場」は、そんな一色漁港にほど近い場所にあります。



その日の朝に水揚げされたばかりの鮮度抜群の魚介類が豊富に並び、スーパーではなかなか見かけない旬の魚や珍しい魚、貝類などを、漁港ならではのお値打ち価格で買うことができるのが最大の魅力です。

また、特産品のうなぎ、えびせんべいなどの直売店のほか、地元の産直野菜、西尾の抹茶を使った大人気の「稲荷山モンブラン」をはじめとしたスイーツや和菓子を楽しめる道の駅「にしお岡ノ山」のミニストアや、活貝をテーブルで浜焼きできる室内BBQスタイルのお店、清流矢作川に育まれた一色産うなぎを味わえるお店などもあり、自慢の味覚を存分に堪能できます。

朝5時から営業している「朝市広場」も併設されており、うなぎはもちろんのこと海鮮や旬の野菜、うどんやラーメンなどを楽しめます。

自治体からのメッセージ

愛知県西尾市は、三河一色産うなぎの生産地です。手間暇かけて育てられた一色産うなぎは、品質の高さで知られています。清らかな水と、うなぎにとって最適な環境でじっくり育てることで、身がふっくらと柔らかく、上品な脂のりが特徴です。この地で育まれた、格別の味わいをぜひお楽しみください。

西尾市のふるさと納税返礼品について

三河一色産うなぎを紹介します。明治期より研究と努力を重ね、日本屈指の生産量を誇るまでになったまち自慢の地域ブランドです。西尾市の中で人気の返礼品なのだそう。

一色産めすうなぎ無頭長蒲焼2尾(300g)

・提供事業者：一色うなぎ漁業協同組合

・内容量：一色産うなぎ長蒲焼真空パック2尾(約150g／尾)

・寄附金額：1万9,000円

上品な脂ののり、ふっくらした身、濃厚な味わいが魅力の一色産めすうなぎです。天然由来の成分を使い、新しい技術で育てた高品質の逸品。

愛知県三河一色産 めすうなぎ「艶鰻」うなぎ蒲焼き (計2尾400g以上)

・提供事業者：兼光水産株式会社

・内容量：愛知県三河一色産 めすうなぎ蒲焼き2尾(2尾 計400g)、山椒付きタレ2袋(12.5g／袋)

・寄附金額：1万7,000円

一級河川矢作川水系の表流水を養鰻専用水道によって供給し、より自然に近い環境で養殖するのが特徴の、三河一色産めすうなぎブランド「艶鰻(えんまん)」です。身と皮のやわらかさが最大の特長のめすうなぎを味わえます。

今回は愛知県西尾市の観光スポット「一色さかな広場」と、返礼品を紹介しました。新鮮な魚介をはじめとする海産物が並ぶショッピング通りやレストランが揃い、とれたての味を満喫できるスポットです。朝5時からオープンしている「朝市広場」では、魚介類から野菜、果物、韓国食品まで多彩なお店がずらり! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者