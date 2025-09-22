今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）～9月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）～9月28日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は意地を通すことをせず、柔軟な対応をしているとうまくいくようです。この時期に、流れに身を任すような感覚を身につけると◎ 自分にとって不快な状況が起きたときに対応できる力がアップすることでしょう。恋愛は、一途な気持ちが相手に通じる予感。思いを素直に伝えれば新たな絆ができてくるようです。金銭面での悩みなどがあれば、数値化してみるなど現実としっかり向き合ってみると良いかも。神社仏閣など神聖な場所へ行くと、良い案が思いつきそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。