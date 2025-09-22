マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督がアーセナル戦を振り返り、自身の戦術について語った。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

マンチェスター・シティは、21日に行われたプレミアリーグ第5節でアーセナルと対戦した。試合は9分、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドの得点で先制。しかし、後半アディショナルタイム3分にガブリエウ・マルティネッリのゴールでアーセナルが追いつき、試合は1－1のドローという結果に終わった。

試合後、グアルディオラ監督は「粘り強さを見せたアーセナルに敬意を表したい」とアーセナルを称え、引き分けという結果に終わった試合を「妥当な結果だと思う。『ああ、もう少しで…』という感じは少しあるが、全体的にアーセナルの方が優れていた。だが、チームは試合に踏みとどまったし、昨シーズンよりはいい結果だったと言える」と振り返った。

グアルディオラ監督は、68分にフィル・フォーデンに代えてナタン・アケを投入し、システムを5バックに変更した。この采配について、「こうしたことはなるべく避けたい」としながら、「だが相手が優れていて、深く守らざるを得ない状況では、アーリング（・ハーランド）やタイアニ（・ラインデルス）がいるならば、カウンターアタックを仕掛けられる」と説明し、次のように続けた。

「この10年間、我々がプレミアリーグや他のタイトルを獲得したとき、いつもカウンターを試みてきた。レロイ（・サネ）、ラヒーム（・スターリング）、ケヴィン（・デ・ブライネ）とどれだけカウンターアタックを仕掛けたか？ 個人的には避けたいが、このレベルではそうしないのは不可能だ」

