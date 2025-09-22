アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、マンチェスター・シティ戦を振り返り、引き分けという結果について語った。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第5節が21日に行われ、アーセナルはホームでマンチェスター・シティと対戦した。プレミアリーグ優勝候補同士の一戦は9分、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドの得点で先制する。しかし、後半アディショナルタイム3分にガブリエウ・マルティネッリのゴールでアーセナルが追いつき、試合は1－1のドローという結果に終わった。

試合後、ライスは「僕たちは対戦相手からのリスペクトを勝ち取った。僕がアーセナルに所属してから、マンチェスター・シティを相手にここまで試合を支配したことはなかったはずだ。カウンターアタックの脅威はあったけど、最終的には僕たちがゴールを決めた」と振り返り、引き分けという結果について「もし負けていたら、僕たちはかなり落ち込むことになっただろう。もちろん勝ちたかったけど、引き分けは妥当な結果だと思う」と語った。

そして、マンチェスター・シティの守備について「本当に素晴らしい守備だった。前半に1、2回チャンスはあったけど、後半はもっとギアを上げなければならなかったし、後半が始まって5分以内に2、3回のチャンスを作った」と称え、次のように続けた。

「試合終盤、彼らは5バックにシステムを変更した。マンチェスター・シティが5バックで守るなんて見たことがなかったし、粘り強く戦っていた。だからこそ、引き分けに持ち込めてよかった」

