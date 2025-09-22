今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）～9月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）～9月28日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分らしさを表現できるとき。部屋の模様替えをしたり、ファッション・メイクなど変えてみたりするのも良いでしょう。好きなものをSNSなどで発信するのも◎ 共感されると、さらにパワーアップできるようです。恋愛は、相手のことを気遣うようにすると良いかも。ちょっとしたプレゼントやマッサージなどで癒やしてあげると喜ばれるようです。家族間の問題などは、お互いに素直な思いや考えを伝え合うようにしましょう。喧嘩腰にならないよう気をつけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。