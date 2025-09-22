今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）～9月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）～9月28日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、テンションが上がりやすく勢いで何でもやろうと思えるようです。この状態を自分自身でうまくコントロールできれば、仕事もプライベートも思う存分楽しめることでしょう。恋愛は、いつもよりお喋りになるので、相手にあなたの気持ちや考えが伝わりやすいようです。一緒にランチなどをするのも良いでしょう。「こうだったら良いな」と思っていたことが、現実で叶うチャンスが来るかも。体調など整えて、挑戦できるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。