今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）～9月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）～9月28日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分の意思や価値観などがはっきりしてくるとき。これまで周りに合わせることが多かった場合は、自分がしっかりと前に出てみんなを引っ張っていこうと思えるようです。言葉づかいも曖昧なニュアンスだったものが、明確になることでしょう。恋愛は、気になっていた人から誘われるなど嬉しい出来事が。普段からおしゃれをしておくと◎この時期は、丁寧に体のケアをすると良いでしょう。どこか不調なところがあれば、しっかりと向き合い治すようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。